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ميدفيديف يتخطى تسيتسيباس إلى نهائي فيينا

10/29/2023 9:11:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حسم الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثالثا عالميا، مواجهة عالية المستوى مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، بمجموعتين دون رد "6-4 و7-6 (8-6)"، السبت في نصف نهائي دورة فيينا بالنمسا.
ويأمل حامل اللقب الروسي في التتويج للمرة السادسة هذا الموسم وال21 في مسيرته الاحترافية، لكن يتعين عليه تخطي الفائز بين مواطنه أندري روبليف (5) والإيطالي يانيك سينر (4) اللذين يلعبان لاحقا.
وكان تسيتسيباس أول من يهدد خصمه بكسر الإرسال في نصف النهائي (2-1)، لكن الروسي أنقذ 3 كرات، إحداها بدخول نادر على الشبكة.
وعندما سنحت الفرصة للروسي البالغ 27 عاما، كسر إرسال تسيتسيباس وتقدم (4-3) ثم حسم المجموعة الأولى (6-4).
وفي المجموعة الثانية، ورغم مقاومة جميلة من اليوناني الذي طبق إستراتيجية الإرسال والهجوم على الشبكة (30 كرة فائزة من أصل 39)، حصل ميدفيديف على فرص صنع الفارق وكسر الإرسال (3-3 و5-5).
لكن الشوط الفاصل (تاي بريك) مهد طريق النهائي للروسي بعد ساعة و44 دقيقة، إثر خطأين مباشرين من تسيتسيباس، ليحقق فوزه ال64 هذا الموسم.
كانت مواجهة اليوم، هي ال13 بين اللاعبين ويتفوق ميدفيديف ب9 انتصارات.

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