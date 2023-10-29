تلميح فينيسيوس يستفز أنصار برشلونة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم ، بأن البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، واصل استفزازته لبرشلونة وجماهيره عقب الكلاسيكو.

وخسر برشلونة أمام ضيفه ريال مدريد (1-2)، السبت، على ملعب لويس كومبانيس، ضمن مباريات الجولة 11 لليجا.

ودخل فينيسيوس في نقاش حاد مع تشافي، مدرب البرسا، خلال الشوط الأول، وفي الشوط الثاني وجه إشارات لجماهير برشلونة، قبل خروجه من الملعب.

وقام فينيسيوس، عبر حسابه على منصة "X"، بنشر صورة احتفال فريقه بالهدف الثاني، وكتب: "عصر جديد".

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن تلك الجملة، هي التي عنونت بها شركة "أمازون" الفيلم الوثائقي الأخير للمرحلة الجديدة لنادي برشلونة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن فينيسيوس يتعمد من خلال هذه الرسالة أن يستفز نادي برشلونة وجماهيره، مثلما حاول أن يفعل ذلك داخل الملعب.

جدير بالذكر، أن برشلونة أعلن فتح تحقيق بشأن الهتافات العنصرية التي وجهت لفينيسيوس خلال الكلاسيكو.

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