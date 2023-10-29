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العالم يترقب ساعة الحسم في سباق الكرة الذهبية

10/29/2023 9:11:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم، غدا الإثنين، صوب مسرح "شاتيليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، لمتابعة حفل النسخة الجديدة من جوائز "الكرة الذهبية" العريقة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.
وتستحوذ هذه النسخة من الجائزة على اهتمام بالغ من كافة الأوساط في عالم كرة القدم، كونها تشهد منافسة شرسة للغاية على الجائزة الأبرز وهي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.
وانتزع الفرنسي كريم بنزيما، الجائزة في نسختها الماضية عام 2022، معتمدا على إنجازه الكبير مع ريال مدريد الإسباني في موسم 2021-2022، عندما توج مع الفريق بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
فرصة ميسي
لكن إنجازا أكبر من هذا من شبه المؤكد، أن يمنح صاحبه الجائزة في النسخة الحالية، نظرا لبصمة الأرجنتيني ليونيل ميسي التاريخية مع منتخب بلاده، والتي تضعه مجددا في صدارة المرشحين للفوز بالجائزة العريقة.
ويعود ميسي (36 عاما)، للمنافسة بقوة على الجائزة في هذه النسخة، معتمدا على قيادة منتخب بلاده للفوز بلقب كأس العالم 2022 في قطر، بعد 36 عاما من فوز الفريق بلقبه الثاني في المونديال عام 1986، عندما كان الأسطورة دييجو مارادونا هو النجم المتوج في صفوف الفريق.
ولعب ميسي دورا بارزا في فوز الفريق باللقب، واستحق الفوز بلقب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال 2022، كما حل ثانيا في قائمة هدافي نفس النسخة برصيد 7 أهداف.
وبعد شهرين فقط من فوزه باللقب المونديالي، نال ميسي جائزة "الأفضل" التي يقدمها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) إلى أفضل لاعب في العالم، وذلك لعام 2022.
كما فاز ميسي بلقب الدوري الفرنسي مع فريقه السابق باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الماضي، قبل الانتقال إلى فريقه الحالي إنتر ميامي الأمريكي ليستهل مسيرته مع الفريق الجديد بإحراز لقب بطولة "كأس الدوريات"، والتي توج ميسي هدافا لها في هذه النسخة كما أحرز جائزة أفضل لاعب بنفس النسخة.
هالاند المنافس
ويواجه ميسي منافسة قوية من أكثر من لاعب على جائزة الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول"، ويتقدم هؤلاء اللاعبين المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي فاز مع فريقه في الموسم الماضي بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا).
وخلال مسيرته نحو منصات التتويج بهذه الثلاثية في أول موسم له مع مانشستر سيتي، بعد الانتقال إليه قادما من بوروسيا دورتموند الألماني في صيف 2022، حقق هالاند (23 عاما) العديد من الأرقام القياسية، خصوصا فيما يتعلق بعنصر الأهداف، ومنها تسجيل 36 هدفا في الدوري الإنجليزي بموسم واحد.
وكانت هذه الإنجازات كفيلة بمنح هالاند جائزة أفضل لاعب في استفتاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في الموسم الماضي.
وفيما يتطلع ميسي لتعزيز الرقم القياسي، الذي يستحوذ عليه، لعدد مرات الفوز بالكرة الذهبية، وإحراز الجائزة للمرة الثامنة، يحلم هالاند بالفوز بالجائزة للمرة الأولى.
وفيما سيكون هالاند هو المنافس الأبرز لميسي على "الكرة الذهبية"، تضم قائمة المرشحين، التي تتكون من 30 لاعبا، أسماء أخرى عديدة حققت العديد من الإنجازات وتركت بصمات واضحة لكن فرصها في المنافسة قد تكون أقل من ميسي وهالاند.
مرشحون في الصورة
ويبرز من هذه الأسماء كل من الفرنسي كيليان مبابي، الذي بلغ مع منتخب بلاده نهائي مونديال 2022 وتوج هدافا للبطولة إضافة لفوزه مع سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي، البلجيكي كيفن دي بروين والألماني إلكاي جيوندوجان والأرجنتيني جوليان ألفاريز الفائزين بالثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي، النيجيري فيكتور أوسيمين الفائز مع نابولي بلقب الدوري الإيطالي والمتوج بلقب هداف البطولة في النسخة الماضية، وغيرها من الأسماء.
جوائز أخرى
وإلى جانب المنافسة الشرسة على الجائزة الرئيسية، تشهد هذه النسخة من استفتاء "فرانس فوتبول" منافسة أيضا قوية ومثيرة على "الكرة الذهبية" لأفضل لاعبة في العالم، وذلك في ظل إقامة بطولة كأس العالم للسيدات في منتصف العام الحالي.
وتبدو اللاعبة الإسبانية آيتانا بونماتي هي الأوفر حظا للفوز بجائزة الكرة الذهبية غدا في حفل "فرانس فوتبول"، بعد فوزها بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في مونديال 2023 بأستراليا ونيوزيلندا وجائزة أفضل لاعبة في الموسم الماضي باستفتاء اليويفا، نظرا لفوزها مع برشلونة بلقبي الدوري الإسباني ودوري الأبطال الأوروبي إضافة للإنجاز المونديالي.
ورغم هذا، تواجه بونماتي منافسة قوية أيضا من عدة لاعبات سواء من برشلونة أو المنتخب الإسباني علما بأن قائمة المرشحات للجائزة تضم 30 لاعبة.
ويبرز من اللاعبات المنافسات لها بقوة على الجائزة كل من أولجا كارمونا لاعبة ريال مدريد والمنتخب الإسباني وألكسندرا بوب ولينا أوبردورف لاعبتي فولفسبورج والمنتخب الألماني وسام كير لاعبة تشيلسي الإنجليزي والمنتخب الأسترالي.
كوبا وياشين
كما يشهد الحفل غدا توزيع جائزتين أخريين هما "كوبا" لأفضل لاعب شاب، و"ياشين" لأفضل حارس مرمى.
وتضم قائمة المرشحين لكل منهما 10 أسماء، وقد يكون من الصعب تحديد هوية الفائز بكل منهما في ظل تألق العديد من الأسماء في كل من الفئتين.
وشهدت الملاعب الأوروبية في الفترة الماضية، تألق جيل جديد من اللاعبين صغار السن، الذين خطفوا الأضواء كثيرا من النجوم المخضرمين.
ويبرز من هؤلاء النجوم الشبان الموجودين بالقائمة كل من الإنجليزي جود بيلينجهام (ريال مدريد الإسباني) وبيدري وجافي وأليخاندرو بالدي ثلاثي برشلونة الإسباني وجمال موسيالا (بايرن ميونخ).
وعلى مستوى حراس المرمى، يبرز أيضا من الموجودين بالقائمة كل من الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، المغربي ياسين بونو، الكاميروني أندريه أونانا، البرازيلي إيدرسون، الألماني مارك أندري تير شتيجن، البلجيكي تيبو كورتوا والفرنسي مايك ماينان.

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