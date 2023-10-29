Sunday, 29 October 2023 05:43 GMT

سواريز يسجل الهدف رقم 550 في مسيرته

10/29/2023 9:11:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجل لويس سواريز الهدف الثالث في فوز فريقه غريميو على أمريكا 4-3، وهو الهدف رقم 550 الذي يسجله في مسيرته.
سجل سواريز (36 عاماً)، الذي بدأ مسيرته في ناسيونال في الدقيقة 70 من عمر المباراة، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري البرازيلي.
وتوصل اللاعب مؤخراً إلى اتفاق لفسخ تعاقده مع غريميو بنهاية العام الجاري، مع العلم بأنه كان ممتداً حتى نهاية 2024.
وقالت وسائل الإعلام: "من المحتمل أن ينتقل سواريز إلى إنتر ميامي الأمريكي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، أو إلى ريفر بليت الأرجنتيني".
وبالهدف الذي سجله سواريز، رفع حصيلته التهديفية مع غريميو الذي ارتدى قميصه في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 22 هدفاً.
وسجل سواريز 22 هدفاً مع ناسيونال، و15 مع غرونيغين الهولندي، و111 مع أياكس، و82 مع ليفربول، و198 مع برشلونة، و34 مع أتلتيكو، و68 مع منتخب بلاده الذي يعد هدافه التاريخي.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN29102023000208011052ID1107324760

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث