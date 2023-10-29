(MENAFN
- Golin Mena) الرياض، المملكة العربية السعودية: 29 أكتوبر 2023 – يسرّ "بيجو لايف" Bigo Live، منصة البث المباشر الرائدة عالمياً، الإعلان عن إطلاق برنامج "حوافز صانعي المحتوى"، الذي طال انتظاره وانطلق مؤخرًا في 28 أكتوبر، احتفالاً بموسم الرياض 2023. يُمثل البرنامج المتعدد الأوجه الذي يقدّم مكافآت قيّمة وجذّابة مثل الأجهزة الإلكترونية، والتذاكر، والهدايا الافتراضية، نقلة نوعية في مبادرات "بيجو لايف" Bigo Live السابقة. لقد تم تصميم البرنامج بعناية لتمكين وتنمية قدرات صانعي المحتوى المبتدئين والمتمرسين وتقدير مواهبهم، وتكوين مجتمع نابض بالحياة من صانعي المحتوى وتعزيز فرصهم لاكتساب شهرة واسعة والتألق أمام الجمهور العالمي.
يجري حاليا" موسم الرياض 2023، الذي يأتي بهوية جديدة تحت شعار "الوقت الكبير"، ليقدم تجارب ثقافية متنوعة. وسيبرز الموسم لهذا العام كنسيج نابض بالحياة يحتفي بالترفيه والثراء الثقافي والمشاركة المجتمعية. ومن خلال تركيزه على فكرة الترفيه، يهدف موسم الرياض إلى إتاحة فرص عمل وتقديم الدعم لمختلف الشركات المحلية والعالمية. تشمل فعاليات موسم الرياض ثلاث مناطق جديدة، بما فيها "سوق الأولين" ومنطقة "رياض زوو" التي تم توسيع طاقتها الاستيعابية، مما سيكشف النقاب عن تجارب ممتعة ومتنوعة، مثل المزادات والأسواق التراثية ومعارض الحيوانات الرائعة. وسيكون الحضور في الموسم على موعد مع العديد من الفعاليات المشوقة والحماسية، مثل مسابقة البحث عن الكنز التي تبلغ مجموع جوائزها 6 ملايين ريال، وجميعها مصممة لتعزيز الاحتفال بالثقافة والترفيه والتواصل الاجتماعي.
يتكون برنامج "حوافز صانعي المحتوى" من فئتين رئيسيتين، تلبي كل منهما احتياجات وتطلعات صانعي المحتوى المبتدئين والمحترفين. ومع ذلك، بالنسبة للعديد من صانعي المحتوى المبتدئين، غالباً ما يُشكّل إحجامهم عن الظهور تحت الأضواء أمام شريحة واسعة من الجمهور عائقاً أمام تنمية وصقل مهاراتهم ونيل التقدير الذي يستحقونه، سواء بسبب الخجل أو الافتقار إلى الخبرة. وبدورها تدرك "بيجو لايف" Bigo Live هذه المخاوف، وقد وضعت نهجاً يتخطى مفهوم المكافآت المادية، مثل أجهزة "آيفون" iPhone و"آيباد" iPad و"آيربود" AirPod. ولهذا يُركز البرنامج بشكل كبير على الحرية الإبداعية، والشمولية، والدعم المستمر لمجتمع نابض بالحياة. تدرك الشركة تماماً بأن الرحلة إلى عالم إنشاء المحتوى قد تنطوي على مخاوف وتحديات كبيرة. ومن خلال هذا البرنامج، ترغب "بيجو لايف" Bigo Live بتوجيه دعوة لصانعي المحتوى المبتدئين وتشجيعهم على التحرر من قيودهم، وإطلاق العنان لقدراتهم الكامنة، وبأن يصبحوا جزءاً من مجتمع يصغي لأصواتهم ويُقدّر وجهات نظرهم الفريدة. ومن خلال القيام بذلك، يتمثل هدف المنصة في تمكينهم وتحفيزهم على إطلاق العنان لإمكاناتهم الإبداعية الكاملة واكتشاف مكانتهم الحقيقية في عالم البث المباشر الأخاذ.
وبالنسبة لصانعي المحتوى المحترفين عبر البث المباشر، يوفر برنامج حوافز صانعي المحتوى منصة مواتية ومطوّرة للاستمرار بتقديم محتوى استثنائي وتحفيز مشاركة المشاهدين. بفضل جهود "بيجو لايف"Bigo Live وتفانيها في تحسين جودة الفيديو، وتقليل زمن التأخير أثناء بث الفيديو المباشر، أصبح بمقدور صانعي المحتوى عبر البث المباشر جذب اهتمام جمهورهم بتقديم تجربة غامرة وأكثر سلاسة. ومن خلال التعاون والشراكة مع موسم الرياض، تسعى "بيجو لايف" Bigo Live إلى المساهمة في تعزيز النسيج الثقافي الغني للمنطقة، وتوفير منصة لصانعي المحتوى لاستعراض جمال وتنوع الفن والثقافة المحلية. وبدورها، تشجع "بيجو لايف" Bigo Live كافة صانعي المحتوى عبر البث المباشر على المشاركة وتقديم تجربة رائعة ولاتنسى لجمهور متابعيهم، سواء كان ذلك من خلال البث المباشر أو الشعر أو الموسيقى أو غيرها من أشكال التعبير الفني.
لاتزال "بيجو لايف" Bigo Live ملتزمة بإحداث نقلة نوعية في مشهد البث المباشر، ويعدّ برنامج "حوافز صانعي المحتوى" بمثابة دليل راسخ على هذا التفاني. ومن خلال تقديم الحوافز والدعم المطلوب، تسعى "بيجو لايف"Bigo Live إلى تمكين صانعي المحتوى الطموحين من استكشاف إمكاناتهم والتواصل مع جماهيرهم بطرق هادفة. وفي الوقت ذاته، يعمل البرنامج على دعم وتطوير منصة صانعي المحتوى المحترفين، وتمكينهم من مواصلة تقديم محتوى استثنائي وتحفيز مشاركة المشاهدين خلال موسم الرياض.
إن برنامج "حوافز صانعي المحتوى" المقدّم من قبل "بيجو لايف" Bigo Live يدعو كافة صانعي المحتوى الطموحين والمحترفين على حدٍ سواء للمشاركة في إثبات قدراتهم وشق طريقهم في هذا المجال. ومن خلال استكشاف هذا البرنامج المصمم على نحو هادف، سيحظى صانعو المحتوى عبر البث المباشر بعالم من الفرص الواعدة والدعم والتقدير. وبدورها تدعو "بيجو لايف" Bigo Live الجميع للمشاركة في هذه المبادرة وليكونوا جزءًا من مجتمع مزدهر يحتفل بالإبداع خلال موسم الرياض النابض بالحياة.
-نهاية-
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