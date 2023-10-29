العربية للسيارات تكشف عن نيسان صني 2024 التي تجمع بين الابتكار والأناقة

(MENAFN
- Juman Group) [دبي – الإمارات العربية المتحدة، 27 أكتوبر 2024] – أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن وصول صني 2024 الجديدة كلياً.
وبفضل تصميماتها الخارجية الراقية المعززة بخطوط الأناقة ومواصفات الحداثة، تستطيع نيسان صني 2024 تجاوز كل التوقعات. ومن أبرز ما يميز مظهرها الخارجي عجلاتها المعدنية مقاس 17 بوصة، وشبكتها الأمامية الجديدة (V-Motion) التي تضفي عليها المزيد من السمات الجمالية، إضافة إلى العجلات المصنوعة من صفيحة معدنية بقياس 17 بوصة.
تعُد السيارة خيارًا ممتازًا للأسرة، وذلك بفضل مقصورتها الواسعة ومساحة الصندوق الخلفي الكبيرة التي تتسع بسهولة لجميع الحقائب والمشتريات خلال التسوق، بالإضافة إلى المعدات اللازمة لرحلات العائلة. تم تصميم هذه السيارة بعناية لتوفير التكاليف، حيث تتميز بكفاءة استهلاك الوقود وتستهلك فقط لتر واحد لكل 19.1 كيلومتر.
وتجمع السيارة بين الابتكار والأناقة، حيث تشتمل على العديد من أدوات التحكم التي تضمن الراحة للسائق وبقائه متصلاً، بفضل الكثير من الميزات التقنية المتقدمة، ومنها النظامان "أبل كار بلاي" و "أندرويد أوتو"، وشاشة عرض ذكية لمحيط السيارة. وتوجد مجموعة من أنظمة السلامة لمساعدة السائق طوال الرحلة، بما في ذلك التحذير من النقطة العمياء، كما يستخدم نظام تثبيت السرعة في كافة الفئات.
ويبدأ سعر صني من 61,500 درهم إماراتي (شامل ضريبة القيمة المضافة) للطراز الأساسي، كما تتوفر للعملاء تشكيلة واسعة من الخيارات. ويبلغ سعر الطراز الأعلى (1.6 SL) 76,500 درهم إماراتي (شامل ضريبة القيمة المضافة). وتوفر الشركة أيضًا طرازات مزودة بناقل الحركة اليدوي لتلبية احتياجات الأسطول في الشركات.
ولاستكشاف نيسان صني 2024 وتفاصيل الأسعار والمزيد من المعلومات، يمكن زيارة أقرب صالة عرض نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية أو الموقع الإلكتروني: nissan-dubai.com.
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