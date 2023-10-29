في خطوة غير مسبوقة للتوعية بسرطان الثدي، تطبيق "تويو" يتحول إلى "ToHer" في شهر أكتوبر

(MENAFN
- Edelman)
• تطبيق "تويو" يغير اسمه التجاري إلى "ToHer" طوال الشهر
• تهدف مبادرة "ToHer" إلى رفع مستوى الوعي، كجزء من مبادرات "تويو" للمسؤولية الاجتماعية
• تسلط مبادرة "ToHer" التوعوية، الضوء على أهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي كخطوة نحو حياة صحية خالية من الأمراض.
الرياض، المملكة العربية السعودية، 29 أكتوبر 2023: في خطوة غير مسبوقة، أطلق تطبيق تويو السعودي الرائد في توصيل الطلبات، مبادرة للتوعية بسرطان الثدي لشهر أكتوبر من خلال تغيير علامته التجارية بالكامل إلى "ToHer". حيث قام تطبيق تويو بإضافة اللون الوردي المخصص للتوعية بسرطان الثدي، إلى هويته وعلامته التجارية، وشمل ذلك، واجهة التطبيق الرئيسية، إضافة إلى الدراجات مع تغيير ألوان وشعارات صناديق التوصيل، وقد شاركت قهوة تويو بالمبادرة من خلال مساهمتها بتسليم القهوة لعملائها بأكواب تحمل ألوان وشعار المبادرة، للتأكيد على الدعم والأهمية والحاجة إلى الوعي.
وتماشياً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، سلطت المبادرة الضوء على التزام تويو، بدعم هذه القضية التي تؤثر على صحة النساء من جميع الأعمار في المملكة العربية السعودية، والتأكيد على أخطار الإصابة بسرطان الثدي.
وفي هذا الإطار، قال زياد العجلان، الرئيس التنفيذي التجاري لتطبيق تويو: "تأتي حملة "ToHer" التوعوية التزامنا منا بزيادة الوعي بمخاطر الإصابة بسرطان الثدي، والذي يعد اليوم أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا، والذي يصيب السيدات من جميع الأعمار في المملكة العربية السعودية، وخاصة أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا. ويجدر بالذكر بأن 69% من النساء السعوديات لا يخضعن لفحوصات سرطان الثدي و10% فقط يخضعن لفحوصات الأشعة )الماموغرام(. وتكمن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي من خلال التصوير الشعاعي للثدي للزيادة من فرص الشفاء المبكر."
وأضاف العجلان: "توفر هذه المبادرة التوعوية، الفرصة للتأكيد على أهمية صحة المرأة، وأن الوقت قد حان للمرأة السعودية لتضع صحتها وسلامتها قبل كل شيء. وهو أمر ضروري ومهم ولا يمكن تجاهله."
تشير إحصائيات وزارة الصحة السعودية إلى أن أكثر من 50% من حالات سرطان الثدي في المملكة يتم اكتشافها في مرحلة متأخرة. وتؤكد الوزارة أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي من خلال الفحص والتشخيص خلال المراحل المبكرة من المرض، قد ارتبط بشكل إيجابي بانخفاض معدل الوفيات.
ويهدف تطبيق تويو، إلى نشر الوعي وإحداث تأثير حقيقي بين النساء السعوديات اللتي لا يعطين الأولوية لفحوصات سرطان الثدي ويؤجلن الفحص الوقائي. تجدر الإشارة إلى أن 5 إلى 10% فقط من الحالات تكون وراثية بطبيعتها، مما يجعله أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للإصابة بالسرطان. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج النساء، بعد الإصابة بالسرطان، إلى الدعم والمساعدة فيما يخص صحتهم النفسية من أسرهن والمجتمع إلى حد سواء. ومن خلال هذه المبادرة، يواصل تطبيق تويو تسليط الضوء على التزامه تجاه المجتمع السعودي.
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مصطفى الزعتري
الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية
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محمد القيسي
رئيس الاتصالات والحملة
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