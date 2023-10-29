غوتيريش يحذر بأن الوضع في غزة يزداد يأسا ساعة بعد ساعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، بأن الوضع في قطاع غزة يتدهور بسرعة، داعيا مجددا إلى وقف إطلاق نار لوضع حد لـ"كابوس" إراقة الدماء.



وقال غوتيريش خلال زيارة إلى العاصمة النيبالية كاتماندو "الوضع في غزة يزداد يأسا ساعة بعد ساعة"، مبديا أسفه لـ"تكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية بدل إعلان هدنة إنسانية مدعومة من الأسرة الدولية في ظل حاجة ماسة إليها".



ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة قصف مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

