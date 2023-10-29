صحيفة عبرية: حكومة نتنياهو تنفق المليارات يومياً على عملية تسليح لم يسبق لها مثيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن حكومة بنيامين نتنياهو ينفق مليارات من العملة المحلية الشيكل يومياً، لمواصلة عملياتها العسكرية وقصفها المكثف على قطاع غزة.



وأضافت الصحيفة، أن جيش الاحتلال اشترى معدات على نطاق غير مسبوق، تحسباً لاحتمال نشوب حرب متعددة الجبهات، في نفس الوقت الذي تجري فيه العملية البرية المخطط لها في غزة.



وقالت: "إنها عملية تسليح كبرى لم يسبق لها مثيل، تشمل عشرات الآلاف من الصواريخ والقنابل والرادارات وأجهزة الرؤية الليلية وأجهزة الراديو والمركبات والطائرات بدون طيار وأنواع مختلفة من الأسلحة التي يتم نقلها جواً على مدار الساعة يوميا".



يأتي التقرير وسط غارات جوية من الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة.

كما حشد الاحتلال دبابات وآلاف من القوات بالقرب من الحدود مع قطاع غزة استعدادا لعملية برية.

وبحسب الصحيفة جمدت الصناعات الدفاعية الإسرائيلية عقوداً بمليارات الدولارات لإنتاج وتوريد الذخيرة للجيوش الأجنبية، بناء على طلب وزارة الدفاع، مع تفعيل بند خاص في العقود يسمح بنقل الذخيرة للجيش الإسرائيلي في حالة الطوارئ.

وقالت الصحيفة إن موازنة الحرب تقدر بمليارات من الشيكل يوميا، صافية من النفقات الأساسية.