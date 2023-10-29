صحيفة عبرية: حكومة نتنياهو تنفق المليارات يومياً على عملية تسليح لم يسبق لها مثيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن حكومة بنيامين نتنياهو ينفق مليارات من العملة المحلية الشيكل يومياً، لمواصلة عملياتها العسكرية وقصفها المكثف على قطاع غزة.
وأضافت الصحيفة، أن جيش الاحتلال اشترى معدات على نطاق غير مسبوق، تحسباً لاحتمال نشوب حرب متعددة الجبهات، في نفس الوقت الذي تجري فيه العملية البرية المخطط لها في غزة.
وقالت: "إنها عملية تسليح كبرى لم يسبق لها مثيل، تشمل عشرات الآلاف من الصواريخ والقنابل والرادارات وأجهزة الرؤية الليلية وأجهزة الراديو والمركبات والطائرات بدون طيار وأنواع مختلفة من الأسلحة التي يتم نقلها جواً على مدار الساعة يوميا".
يأتي التقرير وسط غارات جوية من الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة.
كما حشد الاحتلال دبابات وآلاف من القوات بالقرب من الحدود مع قطاع غزة استعدادا لعملية برية.
وبحسب الصحيفة جمدت الصناعات الدفاعية الإسرائيلية عقوداً بمليارات الدولارات لإنتاج وتوريد الذخيرة للجيوش الأجنبية، بناء على طلب وزارة الدفاع، مع تفعيل بند خاص في العقود يسمح بنقل الذخيرة للجيش الإسرائيلي في حالة الطوارئ.
وقالت الصحيفة إن موازنة الحرب تقدر بمليارات من الشيكل يوميا، صافية من النفقات الأساسية.
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