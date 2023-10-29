عروض مذهلة من الأردنية للطيران

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استعد لتجربة سفر استثنائية من عمان إلى القاهره مع عرض مذهل من شركة الأردنية للطيران!
احجز الآن ٤ تذاكر واحصل على التذكرة الخامسة مجانا مع وزن 30 كيلو.
استمتع بتجربة سفر مريحة ومميزة مع الشركة الأردنية للطيران وانطلق انت و عائلتك عبر خطوط شركتنا .
العرض ساري حتى تاريخ 14/11/2023
لا تدع الفرصة تفوتك!
للحجز و الاستفسار عن طريق هاتف الحجز الرئيسي :
06-5501760
فرع وسط البلد:
0777066115
فرع العقبة:
0777660119
للحجز و الاستفسار عن طريق الواتساب:
0777777735
📍او الحجز عن طريق موقعنا الالكتروني
MENAFN29102023000208011052ID1107324578
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.