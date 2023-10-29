Sunday, 29 October 2023 05:42 GMT

عروض مذهلة من الأردنية للطيران

10/29/2023 8:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استعد لتجربة سفر استثنائية من عمان إلى القاهره مع عرض مذهل من شركة الأردنية للطيران!
احجز الآن ٤ تذاكر واحصل على التذكرة الخامسة مجانا مع وزن 30 كيلو.

استمتع بتجربة سفر مريحة ومميزة مع الشركة الأردنية للطيران وانطلق انت و عائلتك عبر خطوط شركتنا .


العرض ساري حتى تاريخ 14/11/2023
لا تدع الفرصة تفوتك!
للحجز و الاستفسار عن طريق هاتف الحجز الرئيسي :
06-5501760
فرع وسط البلد:
0777066115
فرع العقبة:
0777660119


للحجز و الاستفسار عن طريق الواتساب:
0777777735
📍او الحجز عن طريق موقعنا الالكتروني

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