علماء يحذرون من انهيار الحياة على كوكب الأرض

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- حذر فريق من العلماء المختصين من أن ((العلامات الحيوية)) التي تدل على صحة كوكب الأرض أصبحت حاليا أسوأ من أي وقت مضى في تاريخ البشرية.

وتعد الدراسة التي نشرتها مجلة ((بيو ساينس)) تحديثا لتحليل عام 2019 الذي دعمه 15 ألف عالم في جميع أنحاء العالم، وذكر أن 20 من أصل 35 مؤشرا حاسما يُستخدم لتتبع تغير المناخ الناتج عن النشاط البشري وصلت إلى مستويات قياسية.

وقال الدكتور هانز كريستوفر وولف من جامعة ولاية أوريغون، والمؤلف الرئيس للدراسة: ((من دون إجراءات تعالج المشكلة الجذرية المتمثلة في أن البشرية تأخذ من الأرض أكثر مما يمكنها تقديمه بأمان، فإننا في طريقنا إلى الانهيار المحتمل للنظم الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية وعالم يعاني من حرارة لا تطاق ونقص في الغذاء)).

وبالإضافة إلى ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة، وجدت الدراسة أن ارتفاع درجات الحرارة العالمية ومستويات سطح البحر هي مؤشرات رئيسية لاعتلال صحة الأرض. وتشمل العوامل الأخرى أيضا ارتفاع مستويات السكان من البشر والماشية.

وتعكس النتائج التي توصل إليها العلماء تقريرا منفصلا صدر الشهر الماضي، والذي خلص إلى أن الأرض ((تقع خارج نطاق التشغيل الآمن للبشرية)).

وقال العلماء إن الدراسة الأخيرة تأتي خلال عام تم فيه تحطيم العديد من الأرقام القياسية المناخية، بما في ذلك درجات حرارة الهواء العالمية، ودرجات حرارة المحيطات، ومستويات الجليد في المحيط الجنوبي.

وفي تموز/يوليو الماضي، سجل العلماء أعلى درجة حرارة شهرية لسطح الهواء تم تسجيلها على الإطلاق، ومن المرجح أنها الأكثر سخونة التي شهدها الكوكب منذ 100 ألف عام.

وأوضح الدكتور وولف أنه ((بحلول عام 2100 قد يجد ما يصل إلى 3 إلى 6 مليارات شخص أنفسهم خارج المناطق الصالحة للعيش على الأرض)) مضيفا أن أعدادا كبيرة متزايدة من الناس ((سوف تواجه حرارة شديدة، ومحدودية توافر الغذاء، وارتفاع معدلات الوفيات)).

وتشير الدراسة أيضا إلى أن المجتمع العلمي ظل ((لعدة عقود)) يدق ناقوس الخطر بشأن تأثير البشرية على الظروف المناخية المتدهورة. مضيفا: ((لسوء الحظ، انتهى الوقت)).

وسلط العلماء الضوء أيضاً على الفيضانات الشديدة في الصين والهند، بالإضافة إلى عاصفة البحر الأبيض المتوسط القوية التي أدت إلى مقتل الآلاف في ليبيا، كأمثلة أخرى على تدهور الظروف المناخية.

أما بالنسبة للإجراءات المحتملة للتخفيف من الآثار المتفاقمة لتغير المناخ، فتدعو الورقة إلى إلغاء دعم الوقود الأحفوري، وزيادة حماية الغابات، والتحرك نحو نظام غذائي أكثر اعتمادا على النباتات للأفراد الأثرياء. كما يدعو إلى التخلص التدريجي من النفط والغاز والحد تدريجيا من عدد السكان من خلال تنظيم الأسرة.

واختتم البروفيسور ويليام ريبل، من جامعة ولاية أوهايو أيضا، قائلا: ((من الواضح أن الحياة على كوكبنا تحت الحصار. إنه واجب أخلاقي على العلماء ومؤسساتنا تنبيه البشرية إلى أي تهديد وجودي محتمل وإظهار أن القيادة تتخذ الإجراءات اللازمة)).

القدس العربي