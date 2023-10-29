أنقرة: الدبلوماسيون الإسرائيليون غادروا تركيا لأسباب أمنية

MENAFN - Palestine News Network ) أنقرة/PNN- قالت مصادر دبلوماسية تركية في أنقرة، اليوم الأحد، أن الدبلوماسيين الإسرائيليين غادروا تركيا منذ 19 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، وأتت هذه التصريحات، تعليقا على تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي قال فيه إنه أعطى تعليمات بعودة ممثليه الدبلوماسيين في تركيا إلى إسرائيل.

وبحسب المصادر التركية، فإن الدبلوماسيين الإسرائيليين في تركيا قد غادروا البلاد بالفعل منذ مدة، وفي المذكرة التي أرسلوها إلى الخارجية التركية يوم 18 تشرين الأول الحالي، ذكروا أنه في ضوء التطورات الأخيرة، سيغادر الدبلوماسيون في السفارة تركيا بدءا من 19 تشرين الأول.

وقالت المصادر الدبلوماسية التركية من الصعب أن نفهم لمن أوعز كوهين بالعودة إلى إسرائيل، لأن الدبلوماسيين الذين ذكرهم في بيانه غادروا بلادنا بالفعل.

وكان الدبلوماسيون الإسرائيليون لدى سفارة تل أبيب في أنقرة، ومن بينهم السفيرة إيريت ليليان، غادروا تركيا يوم 19 تشرين الأول الحالي لأسباب أمنية.

ومساء السبت، قال وزير الخارجية الإسرائيلي كوهين إنه أصدر تعليمات لدبلوماسيي إسرائيل في تركيا بالعودة بهدف إعادة تقييم العلاقات بين البلدين، بعد ما وصفها بالتصريحات الحادة من تركيا.

واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الدول الغربية بالمسؤولية عن مجازر الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدا أن أنقرة تحضّر لإعلان إسرائيل مجرمة حرب أمام العالم.

وأكد أردوغان أن إسرائيل ليس لديها أدنى اكتراث بشأن قتل المدنيين في غزة، وشدد على أنها دولة احتلال، وما تفعله ليس دفاعا عن النفس، بل مجزرة واضحة ودنيئة تهدف للقضاء على سكان غزة بشكل جماعي، عن طريق التجويع والعطش وتدمير خدماتهم الصحية.

ولليوم الـ 23 على التوالي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها على غزة، لتتجاوز حصيلة الشهداء 8 آلاف، إضافة إلى ما يقرب من 20 ألف جريح، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.