جماهير شعبنا تشيّع جثمان الشهيد فران في مخيم عسكر شرق نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- شيّعت جماهير شعبنا، اليوم الأحد، جثمان الشهيد نعيم محمود عبد السلام فران (31 عاما)، إلى مثواه الأخير في مخيم عسكر شرق نابلس.
وانطلق المشيعون بالجنازة من مستشفى رفيديا، إلى ميدان الشهداء وسط المدينة، ثم إلى مخيم عسكر، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه بمنزل عائلته، قبل أن يصلى عليه ويوارى الثرى بمقبرة المخيم.
يشار إلى أن الشهيد فران، ارتقى صباح اليوم، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء اقتحامه مخيم عسكر شرق نابلس.
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