Sunday, 29 October 2023 05:41 GMT

جماهير شعبنا تشيّع جثمان الشهيد فران في مخيم عسكر شرق نابلس

10/29/2023 8:10:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- شيّعت جماهير شعبنا، اليوم الأحد، جثمان الشهيد نعيم محمود عبد السلام فران (31 عاما)، إلى مثواه الأخير في مخيم عسكر شرق نابلس.

وانطلق المشيعون بالجنازة من مستشفى رفيديا، إلى ميدان الشهداء وسط المدينة، ثم إلى مخيم عسكر، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه بمنزل عائلته، قبل أن يصلى عليه ويوارى الثرى بمقبرة المخيم.

يشار إلى أن الشهيد فران، ارتقى صباح اليوم، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء اقتحامه مخيم عسكر شرق نابلس.

MENAFN29102023000205011050ID1107324574

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث