جماهير شعبنا تشيّع جثمان الشهيد فران في مخيم عسكر شرق نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- شيّعت جماهير شعبنا، اليوم الأحد، جثمان الشهيد نعيم محمود عبد السلام فران (31 عاما)، إلى مثواه الأخير في مخيم عسكر شرق نابلس.

وانطلق المشيعون بالجنازة من مستشفى رفيديا، إلى ميدان الشهداء وسط المدينة، ثم إلى مخيم عسكر، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه بمنزل عائلته، قبل أن يصلى عليه ويوارى الثرى بمقبرة المخيم.

يشار إلى أن الشهيد فران، ارتقى صباح اليوم، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء اقتحامه مخيم عسكر شرق نابلس.