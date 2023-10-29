تشييع جثمان الشهيد ناصر البرغوثي في بلدة بيت ريما

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- شيعت جماهير غفيرة في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، اليوم الأحد، جثمان الشهيد ناصر عبد اللطيف البرغوثي (29 عاما)، الذي ارتقى متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال فجرا.

وانطلق موكب التشييع، من مركز طوارئ بني زيد في بيت ريما إلى منزل ذويه، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن يُنقل إلى مسجد أبو بكر الصديق وسط البلد، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى بالمقبرة.

وجاب المشيعون شوارع البلدة حاملين جثمانه الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف، ورددوا هتافات منددة بجرائم الاحتلال المتصاعدة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكان الشهيد البرغوثي، قد استُشهد خلال مواجهات اندلعت في البلدة، حيث أصيب بالرصاص الحي في الصدر، فيما أصيب 11 شابا آخر بالرصاص الحي في الأطراف.