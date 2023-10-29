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تشييع جثمان الشهيد رماح اقطيشات في طمون

10/29/2023 8:10:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس/PNN- شيعت جماهير شعبنا في محافظة طوباس، اليوم الأحد، جثمان الشهيد رماح اقطيشات ، إلى مثواه الأخير في بلدة طمون جنوب طوباس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى طوباس التركي الحكومي، باتجاه مسقط رأس الشهيد، بمشاركة المئات من المواطنين، ثم أدوا الصلاة عليه في مسجد البلدة، قبل مواراته الثرى.

يذكر أن الشهيد رماح جلال اقطيشات (32 عاما) استشهد برصاص قوات الاحتلال فجرا خلال اقتحام بلدة طمون، إضافة إلى إصابة سبعة شبان آخرين بالرصاص الحي وشظايا الرصاص.


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