تشييع جثمان الشهيد رماح اقطيشات في طمون

(MENAFN
- Palestine News Network )
طوباس/PNN- شيعت جماهير شعبنا في محافظة طوباس، اليوم الأحد، جثمان الشهيد رماح اقطيشات ، إلى مثواه الأخير في بلدة طمون جنوب طوباس.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى طوباس التركي الحكومي، باتجاه مسقط رأس الشهيد، بمشاركة المئات من المواطنين، ثم أدوا الصلاة عليه في مسجد البلدة، قبل مواراته الثرى.
يذكر أن الشهيد رماح جلال اقطيشات (32 عاما) استشهد برصاص قوات الاحتلال فجرا خلال اقتحام بلدة طمون، إضافة إلى إصابة سبعة شبان آخرين بالرصاص الحي وشظايا الرصاص.
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