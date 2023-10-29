تواصل تجريفها لعشرات الدونمات في سلفيت

(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN- جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مساحات واسعة من أراضي المواطنين بالمنطقة المحيطة بعزبة أبو بصل، شمال غرب مدينة سلفيت.
وقال الباحث في شؤون الاستيطان خالد معالي، إن جرافات الاحتلال تواصل اعمال التجريف لعشرات الدونمات في المنطقة المحيطة بعزبة ابو بصل لصالح توسع المستعمرات، والبنى التحتية التي تتبع لها على حساب أراضي المواطنين الزراعية والرعوية.
وأوضح معالي، ان هذه المنطقة محاطة بمستعمرتي "ارائيل"، و"ارائيل" الصناعية، وبؤرة الرأس الاستيطانية، والهدف من اعمال التجريف لتوسعتها وربطها ببعضها، مؤكدا أن ما يجري في محافظة سلفيت هو عملية تغول استيطاني لم يسبق لها مثيل.
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