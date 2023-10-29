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تواصل تجريفها لعشرات الدونمات في سلفيت

10/29/2023 8:10:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN- جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مساحات واسعة من أراضي المواطنين بالمنطقة المحيطة بعزبة أبو بصل، شمال غرب مدينة سلفيت.

وقال الباحث في شؤون الاستيطان خالد معالي، إن جرافات الاحتلال تواصل اعمال التجريف لعشرات الدونمات في المنطقة المحيطة بعزبة ابو بصل لصالح توسع المستعمرات، والبنى التحتية التي تتبع لها على حساب أراضي المواطنين الزراعية والرعوية.

وأوضح معالي، ان هذه المنطقة محاطة بمستعمرتي "ارائيل"، و"ارائيل" الصناعية، وبؤرة الرأس الاستيطانية، والهدف من اعمال التجريف لتوسعتها وربطها ببعضها، مؤكدا أن ما يجري في محافظة سلفيت هو عملية تغول استيطاني لم يسبق لها مثيل.



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