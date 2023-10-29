وزارة التربية: استشهاد 2000 طالب بقطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أكدت وزارة التربية الفلسطينية استشهاد 2000 طالب بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، وسجلت أكثر من 70 شهيدا من الفريق التعليمي.
وأوضحت الوزارة أن 200 مدرسة تضررت بسبب العدوان المستمر منذ 23 يوما.
وصرح المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن 10 آلاف شهيد من بينهم 1500 على الأقل تحت الأنقاض منذ بداية العدوان الإسرائيلي.
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