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وزارة التربية: استشهاد 2000 طالب بقطاع غزة

10/29/2023 8:10:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أكدت وزارة التربية الفلسطينية استشهاد 2000 طالب بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، وسجلت أكثر من 70 شهيدا من الفريق التعليمي.

وأوضحت الوزارة أن 200 مدرسة تضررت بسبب العدوان المستمر منذ 23 يوما.

وصرح المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن 10 آلاف شهيد من بينهم 1500 على الأقل تحت الأنقاض منذ بداية العدوان الإسرائيلي.


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