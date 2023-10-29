المستثمرون في حالة ترقب لبيان الفيدرالي الأميركي وسط احتدام الصراع بالمنطقة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يترقب المستثمرون في مطلع هذا الأسبوع، أي علامات على احتمال تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وهو صراع قد يزيد من اضطراب الأسواق، التي تتوقع بالفعل أسبوعاً مزدحماً يصدر فيه بيان من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية .



وتزايدت مخاوف المستثمرين بعد اتساع رقعة الصراع في الأيام القليلة الماضية، بعد أن أرسلت الولايات المتحدة مزيداً من العتاد العسكري إلى الشرق الأوسط، في الوقت الذي يشن فيه الاحتلال الإسرائيلي غارات دموية على قطاع .

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.9% إلى 90.48 دولار أول أمس الجمعة عند التسوية بفضل مخاوف من تعطيل الصراع إمدادات النفط الخام.



كما قفز الذهب عالمياً الذي يعد ملاذاً آمناً للمستثمرين القلقين، في المعاملات الفورية إلى أكثر من 2000 دولار لأول مرة منذ منتصف مايو.



ويتوقع بعض المستثمرين أن يتسبب اتساع رقعة الصراع في شراء سندات الخزانة لتكون ملاذاً آمناً، وقد يؤدي هذا لكبح الارتفاع في عوائد السندات، التي تتحرك في الاتجاه المعاكس للأسعار، وقد يخفف هذا بدوره الضغوط على الأسهم والأصول الأخرى.



وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكثر من 10% منذ أواخر يوليو، حينما سجل أعلى مستوياته في 2023، لكن المؤشر مرتفع أكثر من 7% منذ بداية العام.



ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي الأميركي أحدث بيان له حول السياسة النقدية، يوم الأربعاء المقبل.