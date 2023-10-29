إسرائيل تشن حملة برية في غزة وعودة تدريجية للاتصالات وتصاعد الدعوات لهدنة إنسانية

شنت القوات الإسرائيلية عمليات برية ضد حركة حماس في غزة اليوم الأحد فيما وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالمرحلة الثانية من الحرب المستمرة منذ ثلاثة أسابيع.

ورغم ذلك ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت بدأت في العودة ببطء بعد انقطاعها بشكل كبير في وقت متأخر يوم الجمعة في أعقاب إسقاط طائرات حربية إسرائيلية قنابل ودخول قوات إسرائيلية إلى القطاع الذي تديره حماسفي وقت تتصاعد فيه الدعوات لهدنة إنسانية.

وأثَر تعطل الاتصالات على عمليات الإنقاذ في ظل عدم قدرة الأشخاص الذين استهدفتهم الغارات الجوية الإسرائيلية على طلب المساعدة.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الأحد إن ألوفا من سكان غزة اقتحموا مستودعات ومراكز توزيع مساعدات تابعة لها واستولوا على طحين (دقيق) و"مواد غذائية أساسية".

وقال الكولونيل إيلاد جورين من وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية مع الفلسطينيين إن إسرائيل ستسمح بزيادة المساعدات الموجهة إلى قطاع غزة بصورة كبيرة في الأيام المقبلة ودعا المدنيين الفلسطينيين إلى التوجه إلى ما وصفها بمنطقة "إنسانية" بجنوب القطاع.

ونبه نتانياهو الإسرائيليين إلى توقع حملة "طويلة وصعبة"، لكنه لم يصل إلى حد وصف التوغلات الحالية بأنها اجتياح. وقال مسؤولون أمريكيون إن بعض مساعدي الرئيس جو بايدن نصحوا نظراءهم الإسرائيليين بتأجيل شن هجوم فوري شامل.

ومع أن العمليات البرية الأولية تبدو محدودة في الوقت الحالي، تعهد نتانياهو بعدم ادخار أي جهد لتحرير أكثر من 200 رهينة، منهم أجانب، تحتجزهم حماس.

وقال نتانياهو في مؤتمر صحفي أمس السبت "هذه هي المرحلة الثانية من الحرب التي أهدافها واضحة وهي تدمير قدرات حماس الحاكمة والعسكرية وإعادة الرهائن".

وأضاف "نحن فقط في البداية. سوف ندمر العدو فوق الأرض وتحتها".

وشددت إسرائيل حصارها وقصفت غزة لمدة ثلاثة أسابيع منذ الهجوم المدمر الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر. وقالت السلطات الإسرائيلية إن ما لا يقل عن 1400 إسرائيلي قتلوا في ذلك اليوم.

وتؤيد الدول الغربية بشكل عام ما تقول إنه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. لكن هناك غضبا دوليا متصاعدا بسبب عدد ضحايا القصف، فيما تتزايد الدعوات إلى "هدنة إنسانية" للسماح بوصول المساعدات إلى المدنيين في غزة وتخفيف الأزمة الإنسانية.

وتقول السلطات الطبية في قطاع غزة، الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة، إن أكثر من ثمانية آلاف فلسطيني قتلوا في القصف الإسرائيلي.

* تحذير

قال الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأحد إنه تلقى تحذيرات من السلطات الإسرائيلية لإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة على الفور. وأضاف أن القصف الجوي اليوم الأحد وقع على بعد 50 مترا من المستشفى.

ورفض متحدث عسكري إسرائيلي التعليق على البيان.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن نحو 50 ألف شخص يحتمون في مستشفى الشفاء في غزة، وعبروا عن قلقهم حيال التهديدات الإسرائيلية المستمرة بشن هجوم على المنشأة الطبية.

ومع تحول العديد من المباني إلى أنقاض وصعوبة العثور على مأوى، يعاني سكان غزة من نقص الغذاء والماء والوقود والأدوية.

وقالت الأونروا في تعليق على نهب الطحين والإمدادات الأخرى في غزة "هذه علامة مقلقة على أن النظام العام بدأ في الانهيار بعد ثلاثة أسابيع من الحرب والحصار المشدد على غزة".

وقال أحد الصحفيين في غزة، الذي قضى ليلة مرعبة على سلم أحد المباني بينما كانت القنابل تسقط وتتبادل القوات الإسرائيلية على ما يبدو إطلاق النار مع مقاتلين فلسطينيين "كان الله في عون أي شخص تحت الأنقاض".

وقال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني لقناة الجزيرة إن هناك أصواتا تأتي من أسفل الركام، وناشد فرق الإنقاذ العربية تقديم معدات ثقيلة للمساعدة في انتشال الناجين.

وأرسلت إسرائيل قوات ودبابات إلى غزة مساء الجمعة، مركزة تدميرها على البنية التحتية بما في ذلك شبكة الأنفاق الواسعة التي بنتها حماس. ولم تقدم تفاصيل عن حجم القوات والعتاد.

ورفض كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي القول ما إذا كانت إسرائيل تقف وراء انقطاع الاتصالات في غزة، لكنه قال إنها ستفعل ما يلزم لحماية قواتها.

وكرر نتانياهو أمس السبت مطالبة إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين بإخلاء شمال قطاع غزة حيث تركز إسرائيل هجومها على مخابئ حماس ومنشآت أخرى.





* "كارثة إنسانية"

يقول الفلسطينيون إنه لا يوجد مكان آمن مع تدمير القنابل الإسرائيلية أيضا لمنازل في جنوب القطاع المكتظ بالسكان.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "كارثة إنسانية تتكشف أمام أعيننا". وذكر دبلوماسيون أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعتزم الاجتماع غدا الاثنين لبحث الأزمة بين إسرائيل وغزة.

وعرض الملياردير إيلون ماسك تشغيل خدمة ستارلينك التابعة لشركته سبيس إكس لدعم الاتصالات في غزة لتستفيد بها "منظمات الإغاثة المعترف بها دوليا". وردت إسرائيل بأنها ستعارض هذه الخطوة قائلة إن حماس "ستستخدمها في أنشطة إرهابية".

وقال نتانياهو الذي التقى بعائلات الرهائن أمس السبت إن الاتصالات لتأمين إطلاق سراحهم ستستمر حتى في أثناء الهجوم البري وإن الضغط العسكري على حماس قد يساعد في إعادتهم. ولم يذكر تفاصيل.

وقال مصدر مطلع على المحادثات إن المفاوضات التي تتوسط فيها قطر بين إسرائيل وحماس مستمرة ولكن بوتيرة أبطأ بكثير مما كانت عليه قبل التصعيد الذي حدث يوم الجمعة في غزة.

وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، إن مقاتليها اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية في شمال شرق غزة ووسطها.

وأضافت "كتائب القسام وكل قوى المقاومة الفلسطينية بكامل جهوزيتها تتصدى بكل قوة للعدوان وتحبط التوغلات".





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