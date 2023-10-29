بعد عرض إيلون ماسك .. إسرائيل تمنع استخدام ستارلينك في غزة

أكدت إسرائيل أنها ستمنع استخدام نظام الاتصالات الفضائية "ستارلينك" في غزة، بعد العرض الذي قدمه ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك.

وأعلن ماسك أن نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" التابع لشركة "سبيس إكس" يمكن أن يساعد في استعادة الاتصالات في غزة التي انقطعت جراء القصف الإسرائيلي.

وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي، في منشور على موقع "إكس" تويتر سابقا، إن "حماس ستستخدمه (نظام ستارلينك) في الأنشطة الإرهابية".

وأضاف الوزير الإسرائيلي "ربما يكون ماسك على استعداد لجعل استخدام النظام مشروطا بإطلاق سراح أطفالنا وأبنائنا وبناتنا وكبار السن المختطفين. كلهم!"

وكان ماسك قد أعلن أن نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" سيساعد في استعادة الاتصالات المنقطعة لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا والعاملة في غزة، حيث انقطعت الاتصالات مع قيام إسرائيل بتوسيع هجومها البري في قطاع غزة الضيق أول أمس الجمعة.



