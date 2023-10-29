5 آلاف نازح في كل مدرسة تابعة لأونروا جنوبي غزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
يتواجد 5 آلاف نازح في كل مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) جنوبي قطاع غزة دون مياه ومواد غذائية وأثاث أو أي مستلزمات للإقامة والمبيت.
واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت برجين سكنيين على الأقل في حي تل الهوا في مدينة غزة بالقرب من مستشفى القدس، حيث إنّ كل برج 10 طوابق، وذلك وفق االمملكة.
وبدأت الاتصالات وشبكة الإنترنت في قطاع غزة المحاصر "تعود بشكل تدريجي"، فجر الأحد، وفق ما أعلن تلفزيون فلسطين، فيما أعلنت شركتا الاتصالات "بالتل" و"جوال" عودة خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل تدريجي أيضا.
وشهدت المنطقة الجنوبية في مدينة رفح اشتباكات عنيفة بين المقاونة وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
ولم تتوقف الغارات الغارات الإسرائيلية
أبدا شمالي القطاع في الوقت الذي شهد فيه شرق مخيم البريج اشتباكات عنيفة على مدى يومين ولكن قوات الاحتلال الإسرائيلي "لم تتقدم بسبب المقاومة الضارية".
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