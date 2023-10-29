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5 آلاف نازح في كل مدرسة تابعة لأونروا جنوبي غزة

10/29/2023 7:21:28 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
يتواجد 5 آلاف نازح في كل مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) جنوبي قطاع غزة دون مياه ومواد غذائية وأثاث أو أي مستلزمات للإقامة والمبيت.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت برجين سكنيين على الأقل في حي تل الهوا في مدينة غزة بالقرب من مستشفى القدس، حيث إنّ كل برج 10 طوابق، وذلك وفق االمملكة.

وبدأت الاتصالات وشبكة الإنترنت في قطاع غزة المحاصر "تعود بشكل تدريجي"، فجر الأحد، وفق ما أعلن تلفزيون فلسطين، فيما أعلنت شركتا الاتصالات "بالتل" و"جوال" عودة خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل تدريجي أيضا.

وشهدت المنطقة الجنوبية في مدينة رفح اشتباكات عنيفة بين المقاونة وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

ولم تتوقف الغارات الغارات الإسرائيلية
أبدا شمالي القطاع في الوقت الذي شهد فيه شرق مخيم البريج اشتباكات عنيفة على مدى يومين ولكن قوات الاحتلال الإسرائيلي "لم تتقدم بسبب المقاومة الضارية".

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