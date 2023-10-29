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أحمد بن محمد يشيد بالنتائج المشرفة لوفد الإمارات الرياضي في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية

10/29/2023 7:21:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أشاد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بالنتائج المشرفة لوفد الإمارات الرياضي في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية "هانغتشو" ونيل المركز الأول عربياً.

وقال سموه عبر منصة "أكس" (تويتر سابقا): اختتمت الإمارات مشاركتها في النسخة الرابعة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية لتحتل المركز الأول في الدورة عربياً بـ 11 ميدالية (4 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات).

كلّ التقدير للجنة البارالمبية الوطنية والاتحادات الرياضية التي تدعم وتساند الرياضيين الإماراتيين للوصول إلى منصات التتويج. وفخور بأبطالنا الرياضيين من أصحاب الهمم وأبارك لهم إنجازاتهم المتواصلة التي تعزز مكانة الإمارات على الخارطة الرياضية العالمية.


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