أمريكا تمنع الذكاء الاصطناعي من إجراء المكالمات وكتابة النصوص

ينتظر أن يوقع الرئيس جو بايدن أمراً تنفيذياً يوم الإثنين يلزم الوكالات الفيدرالية باستيفاء فحص أمني لأدوات الذكاء الاصطناعي قبل استخدامها، وفقاً لمسودة نسخة من الأمر الذي حصلت عليه «بلومبرغ غفرنمنت»، فيما يشكل أبرز خطوة يتخذها حتى الآن لكبح جماح هذه التكنولوجيا الناشئة.

وتدعو مسودة الأمر المكونة من 111 صفحة لجنة الاتصالات الفيدرالية لدراسة استخدام الذكاء الاصطناعي لمنع المكالمات والنصوص الأوتوماتيكية غير المرغوب فيها عن المستهلكين.

نسخة المسودة المؤرخة في 23 أكتوبر الجاري تعزز مكانة الحكومة كواحدة من أبرز عملاء شركات التكنولوجيا، مثل «مايكروسوفت» و«أمازون»، والتي من شأنها أن تحفز إجراء الشركات تغييرات بمنتجاتها من الذكاء الاصطناعي. الأمر التنفيذي يوجه وزارة العمل بصياغة إرشادات للموردين الفيدراليين حول منع التمييز في أنظمة التوظيف التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وهو مصدر قلق لجماعات الحقوق المدنية.

وأبدى المشرعون الأمريكيون اهتماماً واسعاً بفرض قيود على الذكاء الاصطناعي، لكن دون ظهور أي استراتيجية مؤثرة بعد. يضع توجيه بايدن حواجز حماية مبدئية على التكنولوجيا بينما يعمل الكونغرس نحو تشريع أكثر قوة. يستخدم الأمريكيون بالفعل الذكاء الاصطناعي لكتابة الخطب والتخطيط للوجبات وتسريع البحث، وغيرها من أوجه التطبيق الأخرى.

ويعتمد الأمر المرتقب بشدة على الالتزامات الطوعية لنشر الذكاء الاصطناعي بشكل آمن، والتي اعتمدتها أكثر من اثنتي عشرة شركة خلال الصيف بناءً على طلب البيت الأبيض، بالإضافة إلى مسودة الإدارة الأمريكية بعنوان «وثيقة الحقوق»، وهي إطار صدر في الخريف الماضي يقوم على الحقوق فيما يتعلق بتطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه الآمن.

كذلك يدعو الأمر مسؤولي الهجرة إلى تبسيط متطلبات منح التأشيرات للعمال الأجانب ذوي الخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويوجه الحكومة الفيدرالية بتسريع توظيف مواهب الذكاء الاصطناعي ضمن كوادرها العاملة. لم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق على الفور.

ويأتي توقيع الرئيس على الأمر التنفيذي الشامل بخصوص الذكاء الاصطناعي قبل أيام من حضور نائبة الرئيس كامالا هاريس وقادة القطاع قمة في المملكة المتحدة بقيادة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك حول مخاطر الذكاء الاصطناعي. ويعطي التوجيه لنائبة الرئيس إجراءات محددة بشأن الذكاء الاصطناعي بما يتيح ترويجها على الصعيد العالمي، في الوقت الذي يتفوق فيه الاتحاد الأوروبي والصين على الولايات المتحدة في تطوير توجيهات تنظم هذه التكنولوجيا.