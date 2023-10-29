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ارتفاع حصيلة ضحايا حريق المنجم في كازاخستان إلى 42 قتيلاً

10/29/2023 7:21:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت سلطات كازاخستان الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي حصل أمس السبت في موقع لشركة "أرسيلور ميتال" في البلاد إلى 42 قتيلا على الأقل، مما يجعله الحادث الذي تسبب بسقوط أكبر عدد من القتلى في تاريخ هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وقالت وزارة حالات الطوارئ "حتى الساعة 15,00 (09,00 ت غ) عثر على جثث 42 من عمال المنجم"، موضحة أن عمليات "البحث عن أربعة عمال مستمرة".

لكنها حذرت من أن فرص العثور عليهم أحياء ضئيلة جدا.

وكانت سلطات كازاخستان أعلنت السبت عن هذا الحادث وجاء بعد شهرين فقط على مقتل خمسة عمال مناجم في موقع مملوك للشركة نفسها.

ويعد الحادث أسوأ كارثة في البلاد منذ سنوات ودفع السلطات إلى تأميم الشركة المحلية التابعة للمجموعة العملاقة.

و"لأرسليلور ميتال" التي يرأسها رجل الأعمال الهندي لاكشمي ميتال، سجل من الكوارث في كازاخستان. وهي تتهم باستمرار بعدم احترام معايير السلامة أو البيئة.


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