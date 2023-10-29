Sunday, 29 October 2023 03:37 GMT

مطار الشارقة يستقبل الرحلة الأولى لشركة طيران إير كايرو المصرية

10/29/2023 7:21:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل مطار الشارقة الرحلة الافتتاحية لشركة "إير كايرو" التي بدأت تشغيل رحلاتها المجدولة من وإلى مطار الشارقة، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى إغناء شبكة وجهات الطيران لمحاكاة الطلب المتزايد على السفر والشحن الجوي، وتلبية احتياجات المسافرين بكفاءة وجودة عالية.

وستقوم الناقلة المصرية بتسيير 6 رحلات أسبوعياً بطائرات إيرباص A320، بواقع 4 رحلات كل أسبوع من وإلى مطار القاهرة الدولي أيام الإثنين والخميس والجمعة والأحد، ورحلة أسبوعية يوم السبت من وإلى سوهاج، ورحلة أسبوعية يوم الثلاثاء من وإلى أسيوط.

وتمثّل هذه الوجهات الجديدة إضافة قيّمة إلى شبكة المحطات المتاحة للمسافرين، وذلك ضمن جهود هيئة مطار الشارقة الدولي الهادفة إلى تعزيز دور المطار كمركز مميز للنقل الجوي وتوسيع شبكة الوجهات الدولية، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة إمارة الشارقة كمركز اقتصادي وسياحي دولي.


تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN29102023000110011019ID1107324518

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث