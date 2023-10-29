لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»..«إكوينوكس» المتألق يحافظ على لقب «تينو شو» باليابان

احتفظ النجم «إكوينوكس» لـ«شركة سيلك للسباقات إل. تي. دي» بلقب سباق «تينو شو» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، الذي أقيم بمضمار «طوكيو»، بقيادة الفارس كريستوف لومير وإشراف المدرب تيتسويا كيمورا، مسجلاً زمناً قدره 1.55.20 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «جاستن بالاس» بقيادة الفارس كينجي يوكوياما وإشراف المدرب هاروكي سوجياما.

وجاء في المركز الثالث «بروجنوس» بقيادة الفارس يوجا كاوادا وإشراف المدرب ميتسوماسا ناكاوشيدا.

تعزيز الصدارة

وبهذه النتيجة يصل البطل «إكوينوكس» إلى الانتصار السادس في مسيرته التي بدأت عام 2021، من ضمنها تحقيق لقب «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولى» شهر مارس الماضي ضمن أمسية كأس دبي العالمي، ويعزز صدارته قائمة تصنيفات لونجين العالمية لأفضل الخيول في العالم.

كما انضم «إكوينوكس» لقائمة الأبطال الذين حققوا البطولة مرتين على التوالي، والتي كان آخرها للنجمة الأسطورية المعتزلة «آلموند آي»، التي حققت اللقب في عامي 2019 و2020، إذ تشير التوقعات إلى أن البطل الياباني قد يسير على خطى «آلموند آي» ويشارك في سباق «كأس اليابان»، التي ستقام يوم الـ26 من شهر نوفمبر المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز