الجيش الإسرائيلي يكثف هجومه البري على غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه هاجم مجدداً مئات المواقع التابعة لحركة حماس، في الوقت الذي يكثف فيه من عملياته البرية في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي على تطبيق "تليجرام" صباح اليوم الأحد، إن الطائرات المقاتلة قصفت أكثر من 450 هدفاً، يوم أمس السبت، من بينها مراكز قيادة ونقاط مراقبة ومنصات لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "الوحدات القتالية الإسرائيلية هاجمت خلايا إرهابية حاولت المهاجمة وإطلاق صواريخ مضادة للدبابات".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن جندياً إسرائيلياً أصيب بجروح خطيرة أثناء الليل إثر إصابته بقذيفة هاون في شمال قطاع غزة، وأن هناك جندياً إسرائيلياً آخر أصيب خلال اشتباكات مع مسلحين في الشمال أيضا. ويتلقى كلاهما العلاج في المستشفى، وفقاً للجيش الإسرائيلي.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجري، في مقطع فيديو نُشر الليلة الماضية على منصة "إكس"، إن إسرائيل تدخل المرحلة التالية من حربها ضد حماس في غزة، من الجو والبر والبحر.

ومن جهة أخرى، ذكرت تقارير أن الآلاف من سكان غزة احتشدوا حول مستشفى الشفاء في غزة، بحثاً عن مأوى.

وتشير صور، نشرتها شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية وغيرها من محطات البث التلفزيوني إلى أن الكثير من السكان لجأوا إلى مكان قريب من أكبر مستشفى في غزة.

وإلى الجنوب، اقتحم الآلاف المستودعات ومراكز توزيع إمدادات الإغاثة، حسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وذكر توماس وايت، مدير شؤون أونروا في غزة "إنه مؤشر مثير للقلق على أن النظام المدني، بدأ في الانهيار، بعد ثلاثة أسابيع من الحرب وحصار شديد على غزة".

وأضاف: "المواطنون يشعرون بالفزع والإحباط واليأس".

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