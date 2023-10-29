إسرائيل تطلب إخلاء مستشفى القدس في غزة فوراً

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأحد أنه تلقى تحذيرات من السلطات الإسرائيلية لإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة على الفور.

وقال في بيان على فيسبوك "منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدت إلى تدمير المباني المحيطة به في محيط 50 مترا".

ورفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق لدى سؤاله عن بيان الهلال الأحمر الفلسطيني أثناء إفادة لوسائل الإعلام.

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