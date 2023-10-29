الجيش الإسرائيلي يزيد عديد قواته في قطاع غزة

زاد الجيش الإسرائيلي عديد قواته التي تقاتل داخل قطاع غزة، على ما أعلن المتحدث باسمه الأحد مع تصعيد إسرائيل الحرب مع حركة حماس.

وقال الجنرال دانيال هغاري خلال إحاطة تلفزيونية "قمنا خلال الليل (السبت الأحد) بزيادة دخول قوات (الجيش الإسرائيلي) إلى غزة وانضمت إلى القوات التي تقاتل هناك".

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت السبت أن الحرب مع حماس في غزة "دخلت مرحلة جديدة"، بعد ليلة من القصف الكثيف للقطاع المحاصر والاشتباكات على الأرض مع مقاتلي الحركة.

ويشن الجيش الإسرائيلي عمليات قصف مدمرة منذ السابع من أكتوبر ردا على هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس على إسرائيل وأسفر عن مقتل 1400 شخص.

وفي قطاع غزة قتل أكثر من 7703 أشخاص، معظمهم مدنيون، وبينهم أكثر من 3500 طفل، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.

ونفذ الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة عمليات توغل محدودة داخل القطاع.

وأضاف المتحدث العسكري "نزيد تدريجا العمليات البرية ومدى انتشار قواتنا في قطاع غزة".





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