أندرسون تاليسكا مهاجم النصر ينافس زميله كريستيانو رونالدو في السباق على لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين

يواصل أندرسون تاليسكا مهاجم النصر تسجيل الأهداف مقلصا الفارق بينه وبين زميله كريستيانو رونالدو في السباق على لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم فيما استمر تعثر الاتحاد حامل اللقب.

وفيما يلي أبرز مقتطفات الجولة 11 من المسابقة..

‭‭‭‭*‬‬‬‬تاليسكا يهدد عرش رونالدو

سجل تاليسكا هدفين في فوز النصر 3-1 على الفيحاء ليصل إلى هدفه الثامن في المسابقة متأخرا بثلاثة أهداف عن رونالدو المتربع على عرش قائمة الهدافين.

وسجل المهاجم البرازيلي أهدافه في المباريات الست الأخيرة ليكون قد سجل في جميع مشاركاته منذ عودته من الإصابة.

واكتفى القائد رونالدو بتسجيل هدف واحد في ثلاث مباريات.

*تعثر الاتحاد مستمر

استقبل الاتحاد هدفا قرب النهاية ليتعادل 2-2 مع ضيفه الحزم ويظل دون فوز للمباراة الرابعة.

وحصد حامل اللقب ثلاث نقاط فقط في أربع مباريات متراجعا للمركز السادس وبفارق ثماني نقاط عن الهلال المتصدر.

وتزداد الضغوط على المدرب نونو سانتو قبل نحو شهر ونصف من بداية كأس العالم للأندية التي ستقام في جدة.

*ثنائي صربيا يُسقط الأهلي

بدا الهلال في اختبار صعب أمام الأهلي لكن الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش وألكسندر ميتروفيتش سجلا هدفين في الشوط الأول ليحسم الفريق قمة الجولة بنتيجة 3-1.

وواصل ميلينكوفيتش-سافيتش لاعب الوسط تقديم الحلول الهجومية لفريق المدرب جورجي جيسوس بعدما سجل أمام مومباي سيتي في دوري أبطال آسيا كما سجل هدفه الثالث في ثلاث مباريات في الدوري.

ورفع المهاجم ميتروفيتش رصيده إلى ثمانية أهداف متساويا مع تاليسكا ومطاردا لرونالدو.

*الأمطار تعطل حكم الفيديو المساعد

تعطلت تقنية حكم الفيديو المساعد في مباراة الطائي والرياض بسبب هطول الأمطار.

وعرض مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي لأحد الفنيين وهو يعيد ضبط التقنية أثناء الشوط الأول للمباراة التي انتهت بنتيجة 3-2 للطائي.

*إصابة سانتوس تتسبب في طرده

تعرض إياجو سانتوس مدافع الشباب للإصابة أمام أبها ليسقط أرضا ما تسبب في عرقلته للمهاجم كارل توكو إيكامبي وهو ما كلفه بطاقة صفراء ثانية ليطرد في الدقيقة 72 وقبل دقيقة واحدة من استقبال فريقه للهدف الأول في الخسارة 2-1.

وأصدرت إدارة الشباب بيانا بعد المباراة عبرت فيه عن "استيائها الشديد من الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي صاحبت مواجهات الفريق في الدوري".

وانتقد الشباب في بيانه عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر قرارات الحكام رغم "توفر أحدث التقنيات لمساعدة الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة".

وأشار الشباب إلى عزمه المطالبة بالاستعانة بحكام أجانب لإدارة مبارياته المقبلة.

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