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عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الكوري يبحثان هاتفياً الأوضاع بالمنطقة وجهود حماية المدنيين

10/29/2023 7:21:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، مع معالي بارك جين وزير خارجية جمهورية كوريا، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود حماية كافة المدنيين.

كما ناقش سموه ومعالي وزير خارجية جمهورية كوريا، الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لخفض التصعيد وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين على نحو آمن ومستدام، وبحثا سبل إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الوزيران، على أولوية الحفاظ على أرواح كافة المدنيين من تداعيات الأزمة الراهنة وضرورة السعي نحو إيجاد أفق سياسي للتهدئة والتركيز على تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين.

واتفقا على استمرار التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي بارك جين، خلال الاتصال الهاتفي، عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الاستراتيجية الخاصة بين البلدين.


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