مجدلاني: بدء صرف كفالات ومساعدات للأيتام والأسر العفيفة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الداخلية، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وقد باشرت بصرف كفالات ومساعدات للأيتام والأسر العفيفة.

وأوضحت وزارة التنمية، في بيان صحفي، أنه بإمكان الأسر المستفيدة استلام الكفالات والمساعدات من خلال نقاط التوزيع التي أرسلت للمستفيدين برسائل نصية على الرقم هواتف الأسر المعنية بدءا من يوم الأربعاء الموافق 25/10/2023.

وشكر مجدلاني المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني، وأثنى على جهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ودعمها المتواصل ومساعدتها للأسر الفقيرة والمهمشة وتلبية احتياجات الأيتام وأسرهم.



