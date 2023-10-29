مجدلاني: بدء صرف كفالات ومساعدات للأيتام والأسر العفيفة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الداخلية، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وقد باشرت بصرف كفالات ومساعدات للأيتام والأسر العفيفة.
وأوضحت وزارة التنمية، في بيان صحفي، أنه بإمكان الأسر المستفيدة استلام الكفالات والمساعدات من خلال نقاط التوزيع التي أرسلت للمستفيدين برسائل نصية على الرقم هواتف الأسر المعنية بدءا من يوم الأربعاء الموافق 25/10/2023.
وشكر مجدلاني المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني، وأثنى على جهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ودعمها المتواصل ومساعدتها للأسر الفقيرة والمهمشة وتلبية احتياجات الأيتام وأسرهم.
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