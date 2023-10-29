نتنياهو يعتذر!

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- اعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تدوينته الأخيرة وتصريحاته التي ألقى فيها بالمسؤولية على عاتق الأجهزة الأمنية والاستخبارات في أحداث 7 أكتوبر.
وكتب نتنياهو في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" "أخطأت.. ما قلته بعد المؤتمر الصحفي لم يكن ينبغي أن يقال وأعتذر عن ذلك".
وأعلن عن دعمه الكامل لجميع رؤساء الأذرع الأمنية والقادة والجنود في الجبهة، وأضاف: "معا سنفوز".
وفي وقت سابق حذف بنيامين نتنياهو تدوينة نشرها فجر الأحد نفى من خلالها تحذيره من هجوم وشيك تخطط له حركة "حماس" قبل السابع من أكتوبر، محمّلا رئيسي "الشاباك" والاستخبارات العسكرية مسؤولية إغفال عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن نتنياهو حذف تدوينة حمّل فيها رئيسي "الشاباك" والاستخبارات مسؤولية هجوم "حماس" بعد الانتقادات الواسعة التي طالته.
من جهتها أفادت صحيفة "معاريف" بأن رئيس الوزراء اضطر لحذف التدوينة التي اتهم فيها قادة المنظومة الأمنية بالفشل لعدم إبلاغه بمعلومات مسبقة حول نوايا "حماس".
وقبل أن يحذف التدوينة ويقدم الاعتذار، شنت المعارضة الإسرائيلية هجوما لاذعا على نتنياهو لتنصله من الفشل وإلقاء المسؤولية عن أحداث السابع من أكتوبر على الأجهزة الأمنية والاستخبارات.
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