الأونروا تحذر من الفوضى بعد ثلاثة أسابيع من الحرب والحصار المطبق على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من انتشار الفوضى في قطاع غزة بعد نهب مستودعات ومراكز لتوزيع المساعدات الغذائية تابعة لها.

وأعلنت الوكالة أن "آلاف الأشخاص اقتحموا عدة مستودعات ومراكز توزيع للأونروا وسط قطاع غزة وجنوبه، في مؤشر مقلق بأن النظام المدني بدأ ينهار بعد ثلاثة أسابيع من الحرب وحصار مطبق على غزة".

وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس السبت بـ"تصعيد غير مسبوق في عمليات القصف" التي "تقوض الأهداف الإنسانية" داعيا مجددا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

كما أعربت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش عن "صدمتها لمستوى المعاناة الإنسانية التي لا تحتمل" منددة بـ" فشل كارثي لا ينبغي للعالم أن يسمح به".

وأضافت: "من غير المقبول ألا يكون لدى المدنيين مكان آمن للجوء إليه في غزة وسط القصف المكثف"، مضيفة أنه "مع الحصار العسكري المفروض، لا توجد أي استجابة إنسانية كافية ممكنة في الوقت الحالي".

وقال الرئيس الدولي لمنظمة "أطباء بلا حدود" خريستوس خريستو: "إزاء قصف متواصل ومرعب لا مكان للناس يلجؤون إليه. يجب وقف إطلاق النار فورا".

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ23 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع نحو 8 آلاف قتيل وأكثر من 20 ألف جريح

إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 229 إسرائيليا.

المصدر: أ ف ب