القط، الزاوية والأسد

MENAFN - Amman Net) تعتبر القطط في تصنيفاتها من الحيوانات البيتية الأليفة ، ومن الحيوانات التي يميل الإنسان لاقتنائها في بيته لسلوكها الوديع مع أهل المنزل إذا ألفتهم .

ولكن القطط - حتى الأليفة الوادعة منها - إذا وضعت في زاوية ، وتمت محاصرتها فيها، فإنها بسلوك فطري لديها تقوم بإبراز مخالبها ، لتنتقل من عالم الوداعة وتصنيف الألفة إلى الحيوانات ذات المخالب المؤذية ، والسلوك العدواني .

يتم ذلك بمجرد شعور القط بأنه في هذه الحالة يتعرض للخطر، وهو في خيار واحد إزاء هذا الواقع وهو الدفاع عن نفسه، حتى لا يقع فريسة سهلة في أيدي من يحشره في الزاوية . للأغبياء فقط ؛ لا تحشر قطاً في الزاوية .. وإلا ! .

ما تعلمنا في الإدارة ، وفي السياسة والعلاقات الدوليه ، وفي فن التفاوض ، وفي قواعد التربية ، وغيرها، القاعدة الهامة :“ عندما تحشر قطاً في الزاوية فحتماً سيُهاجمك“ وتعلمنا:“ ألا تجّبر خصمك لأصعب الخيارات وأضيقها، فلن يكون لديه شيء ليخسره أو يبكي عليه “ .

وهناك قواعد وأدبيات أخرى كثيرة في ذات السياق، وذلك عندما نتكلم عن نظريات علمية وتطبيقات عملية في مجالات الحياة المختلفة يجب أن تراعى وتوضع الحسبان ولا ينبغي التغاضي عنها أو إهمالها، وإلا فالمتغافل أحد الخاسرين عاجلاً أو آجلاً بلا شك. أما لو أضفنا إلى ما سبق أن خصمك الذي تحشره في الزاوية، وتلجئوه إلى أصعب الخيارات صاحب عقيدة“ بغض النظر عن موقفك منها“ ؛ وعلى يقينٍ وقناعةٍ تامةٍ أنه على الحق، وأنه في كل الأحوال سيكون الرابح ، وأنك في كل الأحوال ستكون الخاسر ، فإنك ستكون أغبى أهل الأرض وأشقاهم إن تشبثت بموقفكم تجاهه .

أقول هذا كنصيحة للانقلابين الذي يدركون جيداً أدبيات خصومهم وعقيدتهم الفكرية :“ إما النصر وإما الشهادة ؛ “ نحن قوم لا نستسلم : ننتصر أو نموت ، فإما حياة تسر الصديق ، وإما ممات يغيظ العِدا، والموت في سبيل أغلى أمانينا و... غير ذلك كثير“. ولو أضفنا إلى ذلك معرفتك السابقة وخبرتك الطويلة أن خصمك كلما ضيقت عليه الخناق، اشتد قوة وكلما تركته، امتد أثره، ثم بعد كل ذلك تأتي لترغي وتزبد وتهدده وتتوعده، بما يحبه، أو على الأقل، لا يخشاه !

إن أقل ما ينبغي عليك فعله وأنت على هذه الحال من المعرفة والإدراك بخصمك - هو التغيير الحتمي لطريقة تفكيرك العقيمة، وإعادة النظر في عقيدتك البالية :“ الضرب بيد من حديد، والضرب في المليان " وأنت قبل غيرك رأيت الناس“ باختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم الفكرية " رأيتهم رأي العين لا يعدون الموت شيئاً، ويفتخرون كل الفخر بأن منهم شهيد ومنهم جريح ، وأدناهم من يفاخرون بأنهم شاركوا في الثورة على الفساد والظلم والطغيان. إن لم يستوعب تفكيرك كل ما سبق، ولم يُحرِّك لك ساكنا، فكن على يقينٍ جازم بأنك عندئذ الغبي الذي حشر القط في الزاوية الضيقة ونسي أن “ الأسد“ من الفصيلة “ القططية“ !