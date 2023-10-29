انتخاب 20 رئيس لجنة نيابية ونواب الرئيس والمقررين

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- Amman Net) تنتخب اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب التاسع عشر رؤساءها ونواب رؤسائها ومقرريها خلال اجتماعات منفصلة ومتتالية تعقدها اليوم الاحد برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس الدكتور عبد الرحيم المعايعة و النائب الثاني للرئيس يحيى عبيدات.
وفاز برئاسة اللجنة المالية بالتزكية النائب الدكتور نمر السليحات والنائب ضرار الحراسيس نائبا للرئيس والنائب علي الطراونة مقررًا
كما فاز برئاسة اللجنة القانونيةبالتزكية النائب الدكتور غازي الذنيبات والنائب محمد جرادات نائبًا للرئيس والنائب صالح الوخيان مقررا .
فيما فاز برئاسة لجنة الشؤون الخارجية بالتزكية النائب خلدون حينا والنائب اسماء الرواحنة نائبًا للرئيس والنائب عيد النعيمات مقررًا.
وبخصوص لجنة الاقتصاد والاستثمار فقد فاز برئاستها بالتزكية عمر النبر والنائب هايل عياش والنائب عدنان مشوقة مقررا .
وفيما يتعلق بـلجنة الشباب والرياضة والثقافة فقد فاز برئاستها بالتزكية النائب محمد المحارمة والنائب جعفر ربابعة نائبا للرئيس والنائب ايمن مدانات مقررا.
وفاز بالانتخاب النائب الدكتور اسماعيل المشاقبة برئاسة لجنة التوجيه الوطني والإعلام فيما فاز بالتزكية النائب رائد رباع نائبا للرئيس والنائب عبد المحسيري مقررًا.
اما بالنسبة للجنة الاداريةفقد فاز برئاستها بالانتخاب النائب يزن الشديفات وفاز بالتزكية النائب عيد النعيمات نائبًا للرئيس والنائب مغير الهملان مقررًا.
وفاز برئاسة لجنة الزراعة والمياهبالقرعة النائب محمد العلاقمة بعد تساويه بالأصوات مع النائب ناجح العدوان فيما فاز بالتزكية النائب ناجح العدوان نائبا للرئيس والنائب عودة النوايشة مقررا .
وفيما يتعلق بـ لجنة الصحة والغذاء فاز برئاستها بالتزكية النائب الدكتور محمد الخلايلة والنائب الدكتور محمد العبابنة نائباً للرئيس والنائب الدكتور تيسير كريشان مقررًا.
وفاز برئاسة لجنة التربية والتعليم النائب بلال المومني وتوفيق المراعية نائباً للرئيس ومحمد العكور مقرراً.
كما انتخبت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، النائب رمزي العجارمة رئيساً لها وبالتزكية النائب حسن الرياطي نائبًا للرئيس والنائب عبد المحسيري مقررًا.
وفاز برئاسة لجنة البيئة والمناخ النائب علي الغزاوي ومروة الصعوب نائباً للرئيس وفليحة الخضير مقرراً.
وفي لجنة الخدمات العامة والنقل، فاز برئاستها بالتزكية النائب غازي البداوي والنائب نواش القواقزة نائبًا للرئيس والنائب زهير السعيدين مقررًا.
كما فازت برئاسة لجنة المرأة وشؤون الاسرة النيابية بالقرعة النائب زينب البدول وبالتزكية النائب هادية السرحان نائبًا للرئيس والنائب رهق الزواهرة مقررًا .
وبخصوص لجنة الريف والبادية فاز برئاستها بالانتخاب المهندسة عبير الجبور وبالتزكية فاز النائبان راشد الشوحة نائبًا للرئيس وهادية السرحان.
وفاز برئاسة لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان ، بالانتخاب عبدالله ابوزيد و بالتزكية النائب ماجد الرواشدة نائبًا للرئيس و فادي العدوان مقررًا .
وفاز برئاسة لجنة الطاقة والثروة المعدنية، بالتزكية النائب طلال النسور والنائب عبدالله عواد نائبا للرئيس والنائب رهق الزواهرة مقررًا.
كما فاز برئاسةلجنة السياحة والآثار، النائب مجدي اليعقوب والنائب سالم العمري نائبًا للرئيس والنائب عائشة الحسنات مقررًا .
ولجنة الاقتصادالرقمي والريادة ، فاز برئاستها بالقرعة النائب المهندس هيثم زيادين و بالتزكية النائب إسلام الطباشات نائبًا للرئيس والدكتور ايوب خميس مقررًا.
كما فاز برئاسة لجنة فلسطين، بالتزكية النائب المهندس فراس العجارمة والنائب الدكتور فايز بصبوص نائبا للرئيس والنائب الدكتور محمد ابو صعيليك مقررًا.
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