انتخاب 20 رئيس لجنة نيابية ونواب الرئيس والمقررين

MENAFN - Amman Net) تنتخب اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب التاسع عشر رؤساءها ونواب رؤسائها ومقرريها خلال اجتماعات منفصلة ومتتالية تعقدها اليوم الاحد برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس الدكتور عبد الرحيم المعايعة و النائب الثاني للرئيس يحيى عبيدات.وفاز برئاسة اللجنة المالية بالتزكية النائب الدكتور نمر السليحات والنائب ضرار الحراسيس نائبا للرئيس والنائب علي الطراونة مقررًا

كما فاز برئاسة اللجنة القانونيةبالتزكية النائب الدكتور غازي الذنيبات والنائب محمد جرادات نائبًا للرئيس والنائب صالح الوخيان مقررا .

فيما فاز برئاسة لجنة الشؤون الخارجية بالتزكية النائب خلدون حينا والنائب اسماء الرواحنة نائبًا للرئيس والنائب عيد النعيمات مقررًا.

وبخصوص لجنة الاقتصاد والاستثمار فقد فاز برئاستها بالتزكية عمر النبر والنائب هايل عياش والنائب عدنان مشوقة مقررا .

وفيما يتعلق بـلجنة الشباب والرياضة والثقافة فقد فاز برئاستها بالتزكية النائب محمد المحارمة والنائب جعفر ربابعة نائبا للرئيس والنائب ايمن مدانات مقررا.

وفاز بالانتخاب النائب الدكتور اسماعيل المشاقبة برئاسة لجنة التوجيه الوطني والإعلام فيما فاز بالتزكية النائب رائد رباع نائبا للرئيس والنائب عبد المحسيري مقررًا.

اما بالنسبة للجنة الاداريةفقد فاز برئاستها بالانتخاب النائب يزن الشديفات وفاز بالتزكية النائب عيد النعيمات نائبًا للرئيس والنائب مغير الهملان مقررًا.

وفاز برئاسة لجنة الزراعة والمياهبالقرعة النائب محمد العلاقمة بعد تساويه بالأصوات مع النائب ناجح العدوان فيما فاز بالتزكية النائب ناجح العدوان نائبا للرئيس والنائب عودة النوايشة مقررا .

وفيما يتعلق بـ لجنة الصحة والغذاء فاز برئاستها بالتزكية النائب الدكتور محمد الخلايلة والنائب الدكتور محمد العبابنة نائباً للرئيس والنائب الدكتور تيسير كريشان مقررًا.

وفاز برئاسة لجنة التربية والتعليم النائب بلال المومني وتوفيق المراعية نائباً للرئيس ومحمد العكور مقرراً.

كما انتخبت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، النائب رمزي العجارمة رئيساً لها وبالتزكية النائب حسن الرياطي نائبًا للرئيس والنائب عبد المحسيري مقررًا.

وفاز برئاسة لجنة البيئة والمناخ النائب علي الغزاوي ومروة الصعوب نائباً للرئيس وفليحة الخضير مقرراً.

وفي لجنة الخدمات العامة والنقل، فاز برئاستها بالتزكية النائب غازي البداوي والنائب نواش القواقزة نائبًا للرئيس والنائب زهير السعيدين مقررًا.

كما فازت برئاسة لجنة المرأة وشؤون الاسرة النيابية بالقرعة النائب زينب البدول وبالتزكية النائب هادية السرحان نائبًا للرئيس والنائب رهق الزواهرة مقررًا .

وبخصوص لجنة الريف والبادية فاز برئاستها بالانتخاب المهندسة عبير الجبور وبالتزكية فاز النائبان راشد الشوحة نائبًا للرئيس وهادية السرحان.

وفاز برئاسة لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان ، بالانتخاب عبدالله ابوزيد و بالتزكية النائب ماجد الرواشدة نائبًا للرئيس و فادي العدوان مقررًا .

وفاز برئاسة لجنة الطاقة والثروة المعدنية، بالتزكية النائب طلال النسور والنائب عبدالله عواد نائبا للرئيس والنائب رهق الزواهرة مقررًا.

كما فاز برئاسةلجنة السياحة والآثار، النائب مجدي اليعقوب والنائب سالم العمري نائبًا للرئيس والنائب عائشة الحسنات مقررًا .

ولجنة الاقتصادالرقمي والريادة ، فاز برئاستها بالقرعة النائب المهندس هيثم زيادين و بالتزكية النائب إسلام الطباشات نائبًا للرئيس والدكتور ايوب خميس مقررًا.

كما فاز برئاسة لجنة فلسطين، بالتزكية النائب المهندس فراس العجارمة والنائب الدكتور فايز بصبوص نائبا للرئيس والنائب الدكتور محمد ابو صعيليك مقررًا.