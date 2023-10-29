طبيبة تكشف أسباب التهاب البنكرياس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يمكن أن يشير الشعور بألم حاد في البطن والغثيان والحرقة إلى الإصابة بالتهاب البنكرياس الحاد، الذي يمكن أن يتطور إلى التهاب مزمن لأسباب عديدة.

وتشير الدكتورة نينا زوبوفا أخصائية طب وجراحة المستقيم والقولون إلى أن البنكرياس، تكون غدة في الجهاز الهضمي تنتج الإنزيمات الضرورية لهضم الطعام: البروتياز (الذي يشطر البروتينات)، الليباز (يساعد على هضم الدهون)، الأميليز (يعمل مع الكربوهيدرات). وتصل جميع الإنزيمات التي يفرزها البنكرياس إلى الأمعاء. ولكن إذا حصل خلل في تدفق إفرازات البنكرياس لسبب ما، فإن الإنزيمات المنتجة بالفعل تبقى في البنكرياس وتبدأ في "هضم" البنكرياس نفسه.



وتقول: "يميز الأطباء عادة ثلاثة أنواع من التهاب البنكرياس - الحاد والتفاعلي والمزمن. وكل واحد منهم له أسبابه الخاصة وأعراضه المميزة".

"التهاب البنكرياس الحاد": هو التهاب مفاجئ في البنكرياس. أعراضه الرئيسية: ألم حاد في الجزء العلوي من البطن أو المراق الأيسر والغثيان والقيء وحرقة المعدة وانتفاخ البطن وزيادة درجة حرارة الجسم. قد يلاحظ أيضا اصفرار بياض العين.



"التهاب البكرياس المزمن"، يمكن أن يحدث بسبب تناول الأدوية.

"التهاب البنكرياس التفاعلي"، يحدث على خلفية أمراض الأعضاء الأخرى في الجهاز الهضمي. تشمل الأعراض الرئيسية لالتهاب البنكرياس التفاعلي الألم في الجزء العلوي من البطن والغثيان والقيء وانخفاض ضغط الدم وارتفاع درجة الحرارة .



وتقول الطبيبة: "عند حدوث نوبة حادة من التهاب البنكرياس، يجب على الشخص استدعاء سيارة إسعاف على الفور. وقبل وصول الأطباء، يمكن وضع الثلج وزجاجة من الماء البارد على منطقة الضفيرة الشمسية، وكذلك تناول أي دواء مضاد للتشنج".

روسيا اليوم

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