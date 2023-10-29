شاهد بالفيديو - كتائب القسام تقصف تل أبيب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام عن قصف "تل أبيب" رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.
وكانت الكتائب استهدفت صباح اليوم تجمعاً لآليات العدو المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا بطائرة الزواري الانتحارية.
ونشرت مواقع عبرية مقاطع مصورة للحظة سقوط الرشقات الصاروخية على تل أبيب.
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