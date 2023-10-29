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شاهد بالفيديو - كتائب القسام تقصف تل أبيب

10/29/2023 7:10:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام عن قصف "تل أبيب" رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.


وكانت الكتائب استهدفت صباح اليوم تجمعاً لآليات العدو المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا بطائرة الزواري الانتحارية.


ونشرت مواقع عبرية مقاطع مصورة للحظة سقوط الرشقات الصاروخية على تل أبيب.


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