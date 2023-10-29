وفاة و36 مصاباً في انفجار بمركز للمؤتمرات بولاية هندية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قتلت امرأة واحد وأصيب 36 آخرون، في انفجار وقع بمركز للمؤتمرات في مدينة كوتشي، بولاية "كيرالا" الهندية صباح اليوم الأحد.
وذكرت وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء، أن امرأة لقيت حتفها في الانفجار، لكن لم يتم تحديد هويتها بعد.
وذكرت قناة "إن.دي.تي.في" التلفزيونية الهندية اليوم الأحد أنه تم الإبلاغ عن ثلاثة انفجارات على الأقل.
البيان
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