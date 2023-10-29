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وفاة و36 مصاباً في انفجار بمركز للمؤتمرات بولاية هندية

10/29/2023 7:10:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قتلت امرأة واحد وأصيب 36 آخرون، في انفجار وقع بمركز للمؤتمرات في مدينة كوتشي، بولاية "كيرالا" الهندية صباح اليوم الأحد.
وذكرت وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء، أن امرأة لقيت حتفها في الانفجار، لكن لم يتم تحديد هويتها بعد.


وذكرت قناة "إن.دي.تي.في" التلفزيونية الهندية اليوم الأحد أنه تم الإبلاغ عن ثلاثة انفجارات على الأقل.

البيان

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