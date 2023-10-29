صحيفة عبرية: الإسرائيليون لا ينامون.. الطلب على الأدوية النفسية يرتفع 30%

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة CalCalist الإسرائيلية، إن شراء الأدوية النفسية والمهدئات من قبل الإسرائيليين قفز بشكل كبير وارتفع بنسبة 30% خلال الأسبوعين الماضيين.

وبيّنت الصحيفة، في تقريرها الذي جاء بعنوان " الإسرائيليون لا ينامون: الطلب على الأدوية النفسية آخذ في الارتفاع" أن ارتفاع الطلب جاء بسبب القلق المتزايد، ولغايات التخزين خوفاً من النقص .

وتحدثت مديرة قسم الصيدلة في صندوق مستشفى " حول مئوحيديت" شارون المكيس، للصحيفة، قائلة:" إن الطلب على الأدوية النفسية ارتفع 30% في الأسبوعين الماضيين".

وأضافت أن ارتفاع الطلب ليس فقط بسبب زيادة الاستهلاك لكن للتخزين مثلما يتم تخزين المياه وبعض المواد الأخرى.

وبيّنت أن الإسرائيليون عند شراء هذه الادوية يصفون الحالة العقلية للصيدلي من أجل الحصول على الدواء، موضحة أن الأمر لا يقتصر على القلق والاكتئاب بل يشمل أيضا صعوبة النوم، وهي ظاهرة ظهرت بوضوح بين الإسرائيليين منذ بدء الحرب على غزة.