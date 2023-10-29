كتائب القسام: مجاهدونا يباغتون القوات في بيت لاهيا ويشتبكون معهم

كتائب القسام: مجاهدونا يباغتون القوات في بيت لاهيا ويشتبكون معهم
التاريخ
10/29/2023 7:10:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام أنها باغتت جيش الاحتلال وتسللت إلى بيت لاهيا.
وقالت في بيان لها "مجاهدونا يباغتون القوات المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا بعد تسللهم خلف خطوطها ويشتبكون معها".
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