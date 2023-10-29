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كتائب القسام: مجاهدونا يباغتون القوات في بيت لاهيا ويشتبكون معهم

10/29/2023 7:10:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام أنها باغتت جيش الاحتلال وتسللت إلى بيت لاهيا.


وقالت في بيان لها "مجاهدونا يباغتون القوات المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا بعد تسللهم خلف خطوطها ويشتبكون معها".


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