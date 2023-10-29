الكويت تدعو رعاياها في لبنان للعودة الطوعية

MENAFN - Al Wakeel News)دعت السفارة الكويتية في بيروت بتحديث نشرته الخارجية الكويتية اليوم الكويتيين في لبنان، إلى العودة الطوعية إلى البلاد.



وجاء في التحديث "استنادا إلى بيان وزارة الخارجية الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2023 والذي يحث كافة المواطنين الكويتيين الراغبين في زيارة الجمهورية اللبنانية إلى تأجيل السفر خلال هذه الفترة، والذي يهيب كذلك بالمواطنين المتواجدين حاليا في لبنان إلى العودة الطوعية إذا لم يكن هناك حاجة ملحة لتواجدهم، في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة في الوقت الراهن، تدعو سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية كافة المواطنين المتواجدين حاليا في لبنان للتواصل معها وتسجيل بياناتهم على هاتف السفارة".



روسيا اليوم