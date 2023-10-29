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مشاهد من مجازر ارتكبها الاحتلال خلال قطع الاتصالات في غزة

10/29/2023 7:10:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت قناة الجزيرة الاخبارية مشاهد من مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بعد قطع الاتصالات في غزة تجد طريقها إلى منصات التواصل بعد العودة التدريجية للإنترنت في القطاع

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