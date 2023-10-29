مشاهد من مجازر ارتكبها الاحتلال خلال قطع الاتصالات في غزة
التاريخ
10/29/2023 7:10:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت قناة الجزيرة الاخبارية مشاهد من مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بعد قطع الاتصالات في غزة تجد طريقها إلى منصات التواصل بعد العودة التدريجية للإنترنت في القطاع
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