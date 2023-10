الدائرة الخضراء توقع اتفاقية استراتيجية مع شركة تمكين لتوفير فرص عمل للأردنيين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعلن شركة "الدائرة الخضراء" (Green Circle) ، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة "تمكين"، وذلك على هامش قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني "DotCyberSummit"، التي نظمها المركز الوطني للأمن السيبراني بالشراكة مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج"، وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني - ولي العهد.



وتتضمن الأتفاقية تقديم شركة "تمكين" خدماتها ضمن برنامج "Cyber Zero to Hero" ، بحيث تقوم المنصة بتوفير فرص وظيفية، من خلال دمج الملتحقين بالبرنامج للوصول الى فرص عمل مستقبلية مع الشركات على المستوى الأردني المحلي.



وتُعد شركة "تمكين" من الجهات التي تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل نوعية للأردنيين، وهي متخصصة في ربط المتدربين المتميزين بالشركات الكبرى، كما تسعى الشركة جاهدة لتقديم فرص عمل مستدامة.



وخلال قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني أعلنت شركة "الدائرة الخضراء" عن تدشين المرحلة الجديدة من برنامجها

‏"Cyber Zero to Hero" وتوسيع نطاق البرنامج ليشمل أسواق عمل أكثر، كما أعلنت عن طرح 100 منحة تدريبية قامت بتوزيع جزء منها خلال القمة، فيما يتم حاليًا العمل على توزيع المنح الأخرى على الخريجين الجدد المهتمين في مجال الأمن السيبراني.



تم إطلاق برنامج "Cyber Zero to Hero" بالتعاون مع المركز الأردني للتصميم والتطوير "JODDB" وجامعة "فيلادلفيا" وجمعية "إنتاج" في عام 2020، ولكن في عام 2023 جرى توسيع البرنامج بفضل منحة أوروبية تم تقديمها من قبل وزارة الخارجية الهولندية (CFYE)، ليستهدف تدريب أكثر من 2000 شخص في الأردن وتوظيف أكثر من 1000 شخص في مجال الأمن السيبراني، كما يوفر فرص متكافئة للشباب والشابات ووظائف بمردودٍ عالٍ.



وتعتبر شركة "الدائرة الخضراء "( Green Circle ) من الشركات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، قامت بإطلاق العديد من البرامج والمبادرات في هذا المجال، حيث تتعاون مع شركاء متخصصين في التدريب والتأهيل وتطوير المشاريع في مجال الأمن السيبراني وبالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من الخدمات والمنتجات المتطورة في مجال الأمن السيبراني على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي،بما في ذلك خدمات الأمن السيبراني المدارة والخدمات المتقدمة في مجال أمن المعلومات.