الدائرة الخضراء توقع اتفاقية استراتيجية مع شركة تمكين لتوفير فرص عمل للأردنيين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعلن شركة "الدائرة الخضراء" (Green Circle) ، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة "تمكين"، وذلك على هامش قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني "DotCyberSummit"، التي نظمها المركز الوطني للأمن السيبراني بالشراكة مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج"، وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني - ولي العهد.



وتتضمن الأتفاقية تقديم شركة "تمكين" خدماتها ضمن برنامج "Cyber Zero to Hero" ، بحيث تقوم المنصة بتوفير فرص وظيفية، من خلال دمج الملتحقين بالبرنامج للوصول الى فرص عمل مستقبلية مع الشركات على المستوى الأردني المحلي.



وتُعد شركة "تمكين" من الجهات التي تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل نوعية للأردنيين، وهي متخصصة في ربط المتدربين المتميزين بالشركات الكبرى، كما تسعى الشركة جاهدة لتقديم فرص عمل مستدامة.



وخلال قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني أعلنت شركة "الدائرة الخضراء" عن تدشين المرحلة الجديدة من برنامجها

‏"Cyber Zero to Hero" وتوسيع نطاق البرنامج ليشمل أسواق عمل أكثر، كما أعلنت عن طرح 100 منحة تدريبية قامت بتوزيع جزء منها خلال القمة، فيما يتم حاليًا العمل على توزيع المنح الأخرى على الخريجين الجدد المهتمين في مجال الأمن السيبراني.



تم إطلاق برنامج "Cyber Zero to Hero" بالتعاون مع المركز الأردني للتصميم والتطوير "JODDB" وجامعة "فيلادلفيا" وجمعية "إنتاج" في عام 2020، ولكن في عام 2023 جرى توسيع البرنامج بفضل منحة أوروبية تم تقديمها من قبل وزارة الخارجية الهولندية (CFYE)، ليستهدف تدريب أكثر من 2000 شخص في الأردن وتوظيف أكثر من 1000 شخص في مجال الأمن السيبراني، كما يوفر فرص متكافئة للشباب والشابات ووظائف بمردودٍ عالٍ.



وتعتبر شركة "الدائرة الخضراء "( Green Circle ) من الشركات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، قامت بإطلاق العديد من البرامج والمبادرات في هذا المجال، حيث تتعاون مع شركاء متخصصين في التدريب والتأهيل وتطوير المشاريع في مجال الأمن السيبراني وبالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من الخدمات والمنتجات المتطورة في مجال الأمن السيبراني على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي،بما في ذلك خدمات الأمن السيبراني المدارة والخدمات المتقدمة في مجال أمن المعلومات.