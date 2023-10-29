100 ألف من زين و26,7 ألف دينار من مشتركيها وموظفيها لنصرة الأهل في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضمن مبادراتها المستمرة تجاه الأهل في قطاع غزة منذ بدء العدوان الأخير، في إطار الهبّة الأردنية لنصرتهم في وجه الاحتلال واعتداءاته المستمرة والحصار المفروض عليهم منذ أسابيع؛ قدّمت شركة زين الأردن تبرّعاً نقدياً بقيمة 100 ألف دينار أردني، فيما قدم مشتركوها 9,024 دينار، بالإضافة إلى 17,700 دينار من موظفي الشركة، لإغاثة الأهل في قطاع غزة وإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات الفلسطينية والمواد الغذائية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.



وجاءت تبرعات مشتركي زين ضمن حملة جمع التبرّعات التي أطلقتها الشركة مع بداية العدوان الغاشم على غزة، لإتاحة الفرصة لزبائنها المشتركين بخطوط الأفراد للتبرع للأهل في غزة من خلال توفير آلية ملائمة تسهّل عليهم التبرع، وذلك عبر الرمز (#710*)، حيث كانت الشركة قد أعلنت عن هذه الحملة التي استمرت لمدة أسبوعين لجميع مشتركيها عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، للمشاركة في دعم صمود الأهل والأشقاء في غزّة الحبيبة، فيما قدمت زين تبرعاً إضافياً، بعد أن أعلنت في وقت سابق أنها ستضاعف قيمة التبرعات التي سيقدمها مشتركوها، حيث قامت الشركة بتقديم 10 أضعاف المبلغ، إضافةً إلى حملة التبرعات الداخلية من قِبل الموظفين، لتواصل الشركة أداء دورها الوطني والإنساني تجاه الأشقاء بما ينسجم مع الموقف الأردني الثابت والموحّد تجاه القضية الفلسطينية.



وأطلقت زين سلسلة من المبادرات لمساندة الشعب الفلسطيني الصامد الذي يعاني من ويلات الاحتلال منذ أكثر من 75 عاماً وما يزال، والتعبير عن تضامنها معهم والوقوف إلى جانبهم وتعزيز صمودهم للمساهمة في التخفيف عنهم في ظل هذا الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشونه، وذلك ضمن الموقف الأردني الموحّد قيادةً وشعباً تجاه فلسطين بوصلة الأردنيين، حيث قدّمت زين لكافة مشتركيها من أصحاب خطوط الفواتير الأفراد والشركات وأصحاب الخطوط المدفوعة مسبقاً 1000 دقيقة اتصال مجانية للاتصال على شبكة جوال فلسطين، لتمكينهم من البقاء على تواصل دائم مع الأهل في فلسطين الحبيبة والاطمئنان عليهم ودعم صمودهم، كما وأتاحت "زين كاش" وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لكافة مستخدمي محفظتها إمكانية التبرع عبر تطبيق "زين كاش" من خلال الدخول على قائمة التبرعات في التطبيق واختيار بند الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وإدخال المبلغ المُراد التبرع به، في الوقت الذي ما يزال باب التبرع مفتوحاً من خلال هذه الآلية، حيث هبّ الأردنيون أفراداً ومؤسسات للتبرع للأهل والأشقاء، إذ أطلقت اللجنة العُليا للإعمار في فلسطين والمكونة من نقابتي المهندسين والمقاولين وبالتعاون مع "زين كاش" حملة غزة معاً ننصرها: الإيواء وإعادة الاعمار، والتي وصلت قيمة التبرعات المقدمة من خلالها إلى 500 ألف دينار أردني يُرصد ريعها لإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزّة الذي يشهد دماراً غير مسبوق جراء العدوان الغاشم.



كما قامت زين وفي بادرة رمزية ومعنوية بتغيير اسم شبكتها لتظهر على هواتف مشتركيها باسم GAZA ليكون عنوان شبكتها هو عنوان الفخر والصمود، كما كانت قد نظّمت وقفة تضامنية لموظفيها أمام مبناها الرئيسي في شارع الملك عبدالله الثاني لدعم صمود أهل غزة، اشتملت على الوقوف دقيقة صمت تحيةً لأرواح الشهداء.