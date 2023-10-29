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إغلاق مدارس بوسط أوكرانيا بسبب تفشي التهاب الكبد الوبائي

10/29/2023 7:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال كبير مسؤولي الصحة العامة في أوكرانيا إن المدارس ستنتقل إلى نظام التعليم عن بعد عبر الإنترنت، بدءاً من غد (الاثنين) في مدينة فينيتسا بوسط أوكرانيا، بعد أن أدى تفشي التهاب الكبد الوبائي (إيه) إلى دخول عشرات الأطفال والبالغين المستشفى.


وكتب إيهور كوزين، كبير أطباء الصحة العامة على ((فيسبوك)) أمس (السبت): ((الشيء الرئيسي الآن هو تحديد بؤرة تفشي المرض والأسباب من أجل وقف انتشار التهاب الكبد الوبائي (إيه) بين السكان في أقرب وقت ممكن))، وفقاً لما ذكرته وكالة ((رويترز)) للأنباء.


وقال كوزين، الذي يشغل أيضاً منصب نائب وزير الصحة الأوكراني، إن 141 شخصاً في المدينة والمنطقة نقلوا إلى المستشفى.


ووفقاً للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن التهاب الكبد الوبائي (إيه) هو مرض شديد العدوى وقصير الأمد، يمكن أن ينتشر عن طريق الاتصال الشخصي الوثيق أو تناول طعام أو شراب ملوث.


وقال كوزين: ((حتى الآن، لا يوجد سبب واحد لتفشي المرض)).


وأضاف: ((نحن نحلل بؤر الانتشار ونعمل مع السكان، لا سيما لمعرفة دائرة الأشخاص المخالطين)).

الشرق الاوسط


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