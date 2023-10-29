نظام غذائي يقلل من خطر الإصابة بأكثر من 30 مرضا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اكتشف علماء جامعة قوانغتشو الصينية أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، الذي يشمل تناول الأطعمة النباتية والجبن والمأكولات البحرية والمكسرات والبقوليات، يحمي من 32 مرضا خطيرا.

وتشير مجلة Nature إلى أن الباحثين سعوا إلى متابعة تأثير النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط في الصحة. ومن أجل ذلك أجروا دراسة شملت 121.513 شخصا، أعمارهم من 30 إلى 75 عاما. وجمع الباحثون معلومات شاملة عن عادات الأكل للمشاركين ودرسوا وحللوا البيانات المثبتة في سجلاتهم الطبية لتقييم حالتهم الصحية.



واتضح للباحثين أن الأشخاص الذي تناولوا الأطعمة الموصوفة في النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، انخفض خطر إصابتهم بـ 32 مرضا مزمنا. كما لاحظ الباحثون أن هذا النظام الغذائي يقلل من احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأنواع عديدة من السرطان والسكري



وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من النظام الغذائي يتضمن تناول الخضار والفواكه والمأكولات البحرية والأسماك وزيت الزيتون والجبن.



وبالإضافة إلى ذلك عند زيادة نسبة المواد الغذائية المحتوية على مضادات الأكسدة - الثمار والبروكلي والشاي الأخضر والقهوة والفواكه المجففة والشوكولاتة الداكنة، يحمي هذا النظام الغذائي من الخرف بما في ذلك الزهايمر.

روسيا اليوم

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