مشروع القرار الأردني لهدنة في غزة: حشد للإرادة الدولية لمحاسبة الاحتلال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عكس عدد الدول الكبرى التي صوتت لصالح مشروع قرار تقدم به الأردن للأمم المتحدة باسم المجموعة العربية للتوصل الى هدنة إنسانية في غزة قوة سياسية وإرادة دولية لمحاسبة الاحتلال الذي ضرب بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين الدولية وما يقترفه في غزة والذي يتنافى مع أبسط القواعد الإنسانية.

وجاء الجهد الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال مخاطبته الفورية للعالم، وتنبيهه لقياداته المؤمنة بالسلام بأن جذور القضية الفلسطينية وتعقيداتها السياسية، لا تنحصر بما يجري اليوم في غزة، بل يضاف لها عقود طويلة من الاحتلال الإسرائيلي لكامل فلسطين المحتلة، والذي يجب أن ينتهي بحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.



وقال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، انه وانطلاقا من توجيهات جلالة الملك نشطت الدبلوماسية الأردنية في حشد موقف دولي يساهم في الضغط على الاحتلال وقف الحرب لتنجح هذه الدبلوماسية في اعتماد الجمعية العامة للقرار الذي قدم مشروعه الأردن بدعم من المجموعة العربية والدول الصديقة، والذي يتضمن هدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تفضي إلى وقف القتال.

وأضاف، بالرغم من الجدل القانوني المتصل بمدى الزامية القرارات الصادرة عن الجمعية العامة، إلا أنها تبقى معبرة عن الإرادة الدولية في رفض الانتهاكات المأساوية بحق المدنيين في غزة، في ظل عجز مجلس الأمن أكثر من مرة خلال الأسابيع الفائتة عن إصدار قرارات تحقق الأمن والسلام.

وأشار الى أن للجمعية العامة دورا مهما في التصديق على تقارير لجان التحقيق الدولية بما فيها المتعلقة بفلسطين المحتلة وبما يعطيها قيمة يمكن أن تفيد في رفع القضايا على اسرائيل في المحاكم الدولية عن سياسة الإبادة الجماعية التي تمارسها بحق المدنيين في غزة والضفة الغربية.



وأكد كنعان أهمية المواقف الدولية الجماعية بما في ذلك قرار الجمعية العامة في رفض الممارسات الإسرائيلية ومطالبتها بوقف انتهاكاتها المرفوضة ضد الشعب الفلسطيني، وهي مواقف يمكن البناء عليها في تكوين لوبي دولي ضاغط على الاحتلال ومن يدعمه من بعض القوى العالمية، مشيرا الى أن قرار الجمعية العامة يجسد التطلعات العالمية لإحلال السلام العادل للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، ويعزز الوعي الدولي بصدارة القضية الفلسطينية بوصفها أحد مرتكزات السلام والأمن الدوليين في ظل احتمالات توسع الصراع الاسرائيلي الفلسطيني في المنطقة والعالم.



وبين أن الثقة العالمية بالمنظمات الدولية أصبحت في حالة اختبار حقيقي اثر صدور الكثير من القرارات سواء في الجمعية العامة أو مجلس الأمن واصطدامها بسياسة الكيل بمكيالين والانحياز لصالح اسرائيل، مؤكدا أهمية الجهود الاردنية التي أثمرت عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في مواصلة الضغط الدولي على اسرائيل كي تذعن للشرعية الدولية.



يشار إلى أن القرارات الشرعية الصادرة عن المنظمات الدولية تشكل قوة سياسية ودبلوماسية من شأنها توحيد الموقف والرأي العام الدولي لصالح القضايا الانسانية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، خاصة في ظل حرب الابادة الاسرائيلية المعلنة على قطاع غزة المحاصر منذ سنوات، ما يتطلب حراكا دوليا دؤوبا لوقف جريمة القتل الكبرى التي تمارسها اسرائيل بوحشية نتج عنها ثمانية آلاف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى، اضافة الى تدمير البنية الصحية والاقتصادية والتعليمية في غزة التي تعاني أصلا بسبب سنوات طويلة من الحصار.