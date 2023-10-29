ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 8005 شهداء منهم 3342 طفلاً منذ بدء العدوان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء إلى 8005 شهداء بسبب العدوان المتواصل على القطاع.
وقالت الوزارة إن عدد عدد الشهداء ارتفع إلى 8005 شهداء، بينهم 3342 طفلا، و2062 سيدة، و460 مسناً.
وأضافت أن الاحتلال ارتكب في الساعات الماضية 56 مجزرة، راح ضحيتها 302 شهداء غالبيتهم نازحون.
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