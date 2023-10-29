ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 8005 شهداء منهم 3342 طفلاً منذ بدء العدوان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء إلى 8005 شهداء بسبب العدوان المتواصل على القطاع.



وقالت الوزارة إن عدد عدد الشهداء ارتفع إلى 8005 شهداء، بينهم 3342 طفلا، و2062 سيدة، و460 مسناً.



وأضافت أن الاحتلال ارتكب في الساعات الماضية 56 مجزرة، راح ضحيتها 302 شهداء غالبيتهم نازحون.