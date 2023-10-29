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منظمة الصحة العالمية تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية

10/29/2023 7:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وجه مدير منظمة الصحة العالمية دعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.


وقال "ندعو مرة أخرى إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وحماية المرافق الصحية".


وأكد أن المستشفيات في غزة مكتظة بالمرضى، وهناك حاجة إلى مزيد من الإمدادات الصحية.


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