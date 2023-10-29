منظمة الصحة العالمية تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية

منظمة الصحة العالمية تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية
التاريخ
10/29/2023 7:10:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وجه مدير منظمة الصحة العالمية دعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال "ندعو مرة أخرى إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وحماية المرافق الصحية".
وأكد أن المستشفيات في غزة مكتظة بالمرضى، وهناك حاجة إلى مزيد من الإمدادات الصحية.
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